山東黃金（０１７８７）逾７１億人幣購控股股東３礦業公司

《經濟通通訊社６日專訊》山東黃金（０１７８７）（滬：６００５４７）公布，斥約

７１﹒３２億元（人民幣．下同）向控股股東山東黃金集團作３項礦業收購。

該集團指，斥約４６﹒６７億元收購鴻昇礦業１００％股權，鴻昇礦業持有萊州金盛礦業

１００％股權及萊州匯金礦業３９％股權。金盛礦業現擁有生產規模年產１６５萬噸金盛礦業朱

郭李家金礦採礦許可證，目前該金礦尚未投產，未取得安全生產許可證，預計達產時間為

２０２７年２月。匯 金礦業現擁生產規模年產３９６萬噸匯金礦業紗嶺金礦採礦許可證，目前

尚未投產，未取得安全生產許可證，預計達產時間為２０２７年２月。

該集團指，斥約２０﹒３４億元收購魯地金礦１００％股權，收購所取得的礦業權為探礦權

尚未轉採或投產，預計探礦權轉採礦權時間為２０２２年 ７月。此外，該集團指，斥約

４﹒３１億元收購天承礦業１００％股權，收購資產涉及礦業權共計６宗，其中採礦權４宗、探

礦權２宗。

該集團指，交易落實山東省政府對金礦礦產資源整合的整體批覆要求，盡快推進礦業權整合

工作，減少同業競爭及關連交易，擴大生產規模，利用協同效應提升資產規模和盈利能力。

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