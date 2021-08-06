《日入而息》傳美團遭當局罰款７８億元，銀債最多獲發１４手

《今天重點》﹡外電：中國反壟斷當局計劃向美團罰款約１０億美元

﹡傳阿里巴巴（０９９８８）警示投資者互聯網行業稅負將加重

﹡傳滴滴考慮放棄數據控制權，以化解監管層擔憂

﹡中國電信（００７２８）已啟動５Ｇ重點友好用戶測試工作；將加大ＩＤＣ

、雲等產業數字化投資力度；中國電信將自２０２２年起宣派中期股息；嚴

格執行Ａ股上市後三年內穩定股價的預案；中電信正在實施雲網、５Ｇ、

ＡＩ等多個領域的項目；提速降費、攜號轉網對中電信不構成重大不利影響

；集資將達４７１億人幣，中電信表示建設數字中國主力軍

﹡第六批銀債最終發行額為３００億元，最多獲發１４手

﹡本港新增兩宗確診輸入個案，分別從俄羅斯及美國抵港



《即日市況》﹡恆指低收２５點報２６１７９，科指跌１８點報６６９７



《深滬股市》﹡滬綜指收跌０﹒２４％，修復震盪本周回彈１﹒７９％



《美元匯價》﹡英鎊升近１﹒３９５０，阻力１﹒４；歐元最新報１﹒１８０５╱０８，日

圓最新報１０９﹒８１╱８４



《公司業績》﹡電訊盈科（００００８）中期虧損收窄至３﹒１５億港元，中期息９﹒３６

仙

﹡ＴＣＬ電子（０１０７０）中期多賺９４﹒３％至１０﹒４億元，不派中期

息

﹡置富產業信託（００７７８）中期可供分派收益升０﹒２％，中期分派

２４﹒９６仙

﹡同仁堂國藥（０３６１３）半年盈利２﹒６７億元，升近１８％，不派



《公司資訊》﹡中國電信（００７２８）已啟動５Ｇ重點友好用戶測試工作；將加大ＩＤＣ

、雲等產業數字化投資力度；中國電信將自２０２２年起宣派中期股息；嚴

格執行Ａ股上市後三年內穩定股價的預案；中電信正在實施雲網、５Ｇ、

ＡＩ等多個領域的項目；提速降費、攜號轉網對中電信不構成重大不利影響

；集資將達４７１億人幣，中電信表示建設數字中國主力軍

﹡ＩＧＧ（００７９９）王國紀元未成年玩家佔比少於０﹒１％，加強監管影

響不大

﹡中國廣核新能源（０１８１１）７月發電量上升５４％

﹡中銀香港（０２３８８）推出一站式雲端財務會計管理服務

﹡今海國際（０２２２５）非執董蔣江雨辭任，今日起生效

﹡晶泰科技傳已赴美遞交上市申請

﹡傳理想汽車ＩＰＯ擬每股定價１１８元

﹡曹操出行註冊資本增加至約４﹒３３億，新增股東吉利控股

﹡梁志天設計（０２２６２）指控毫無根據，對集團業務運營及財務表現無影

響

﹡匯豐於香港推出ＥＳＧ主題結構性票據，供高淨值客戶認購

﹡小米（０１８１０）私募股權基金註冊資本大增十倍至１１億元人民幣；傳

葡萄牙商店接受加密貨幣支付，小米表示公司與該店並無關聯

﹡新地（０００１６）、恆地（０００１２）和會德豐提交土地共享先導計劃

申請

﹡易緯集團（０３８９３）正探求開拓網絡遊戲業務戰略合作的機遇

﹡保誠（０２３７８）每４０股保誠可獲１股Ｊａｃｋｓｏｎ，料９月２０日

掛牌

﹡中梁控股（０２７７２）７月份合約銷售按年升０﹒８％至１２０億元人幣

﹡中國光大水務（０１８５７）擬發行５億至１０億元人民幣超短期融資券

﹡置富產業信託（００７７８）消費券有助旗下商場生意，料下半年續租率有

改善

﹡



《國企紅籌》﹡上海電氣（０２７２７）總裁黃甌逝世

﹡保利置業（００１１９）７個月合約銷售３３９億元人民幣，按年升４８％

﹡中航科工（０２３５７）終止探討研究建議發行Ａ股計劃



《神州民企》﹡吉利汽車（００１７５）７月總銷量按年減６％至９﹒９３萬部

﹡中芯（００９８１）料全年ＥＢＩＴＤＡ超過３０億美元；中芯料下半年產

品價格續上行，供不應求持續至明年上半年

﹡騰訊投資企業直播服務商微吼時代

﹡世茂集團（００８１３）首７個月合約銷售額按年升２５％，７月跌近

２４％

﹡中國織材控股（０３７７８）附屬與經緯紡機簽訂３份採購協議，涉

６１１１萬元人民幣

﹡合景泰富（０１８１３）７月預售額減少１１﹒９％至８１﹒３億元人民幣



《中國要聞》﹡機構料７月ＣＰＩ漲幅回至０﹒８％，ＰＰＩ高位持穩

﹡機構料７月出口增速回落至２０﹒８％進口維持高增

﹡首批香港醫生在深圳獲認定具正高級職稱

﹡深圳上半年金融業增加值逾２２４７億，同比增６﹒６％

﹡官媒批嬰兒配方奶營銷拖累母乳餵養率，應加強監管

﹡疫情傳播周轉率放緩，中國赴美國集裝箱運價急漲一倍

﹡深圳商報發文籲謹防媒體干擾股市，斥輿論綁架現象

﹡報告指阿里雲連續三年居視頻雲整體市場份額第一

﹡發改委表示針對汛情疫情，做好民生商品保供穩價工作

﹡上海消保委表示逾三成酒店網絡平台預訂價高於門市價

﹡上海將推廣稅收「首違不罰」清單

﹡人行１００億逆回購利率持平，全周回籠４００億元

﹡百度Ａｐｏｌｌｏ新一代自動駕駛小巴在廣州黃埔亮相

﹡中證監核准設立富達基金，註冊資本３０００萬美元

﹡華為表示上半年銷售收入３２０４億元人民幣，符合預期

﹡外電表示中國反壟斷當局計劃向美團罰款約１０億美元

﹡外匯局表示今年二季度服務貿易逆差２１６億美元

﹡王春英稱上半年貨物貿易順差增３５％，直投呈淨流入

﹡中證監與匈牙利央行簽證券期貨監管合作諒解備忘錄

﹡人行等多部門發通知收緊信用評級機構監管

﹡美國商業團體致信政府，籲重啟與中國貿談削進口關稅

﹡澳洲外長表示會為重啟雙邊會談接受中方某些條件



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒４％，報１７５２６點

﹡傳台積電１２英寸晶圓將從８月起提價１５％至２０％



《其他消息》﹡７港大校董要求校委會撤回禁學生進入校園決定

﹡曾國衛稱打擊起底不是以言入罪，明年再修訂私隱條例

﹡邱騰華稱港府資助業界措施審慎，亦具針對性

﹡警方拘捕５６人，涉串謀詐騙百分百擔保貸款１﹒４億

﹡港府強烈反對美國向港人提供「臨時避風港」措施

﹡李民橋何超瓊黃俊達等多人報名參選選委會

﹡選委會即日起接受提名，李家超稱資審會嚴格把關

﹡選委會選舉提名期今展開，飲食及工程界有人報名參選

﹡金管局表示７月底官方外匯儲備資產按月增３２億美元

﹡證監會表示上半年科技股佔香港總市值３３％，成最大界別；上半年內地股

票佔總成交額７４％

﹡蕭澤頤稱正調查港大評議會事件，不排除查教協

﹡深股通額度全日用２８億元，陸股通連續兩日淨流出；滬股通額度全日用逾

５億元，陸股通淨流出近５億元

﹡德永佳表示香港稅局暫緩所徵全部稅款，惟須購儲稅券逾６億元

﹡陸金所香港慶祝開業一周年，推出總值２０００元獎賞

﹡中原ＣＣＬ按周升０﹒７％，新界西指數率先破頂

﹡第六批銀債最終發行額為３００億元，最多獲發１４手



《東京奧運》﹡再多２９宗與奧運相關確診，東京單日增逾５０００宗確診

﹡名古屋市長河村隆之就咬奧運金牌一事道歉

﹡劉慕裳擔任東京奧運閉幕禮港隊持旗手

﹡奧運賽埸無觀眾下變空埸，閉幕後材大難用



《重拳監管》﹡上海規定小學不考英文科，禁全區統考統測

﹡官媒又點火，籲短片平台改善演算法回歸「內容為王」

﹡美國語言學習Ａｐｐ「多鄰國」在部分中國商店遭下架

﹡深圳商報刪除呼籲「謹防媒體干擾股市」評論文章

﹡微博下線明星勢力榜，新評價機制遏制粉絲集資、打榜

﹡據報字節跳動關停大量線上教育業務，裁員最少數百人

﹡整頓不良粉絲文化繼續，官媒表示網站平台非法外之地

﹡傳阿里巴巴警示投資者互聯網行業稅負將加重



《新冠肺炎》﹡本港新增兩宗確診輸入個案，分別從俄羅斯及美國抵港

﹡鄭州近封城全市小區閉環管理，廣州關停ＫＴＶ麻將館

﹡澳門累計採樣５３萬人，２１萬人檢測結果全為陰性

﹡台灣今日新增１０宗本土確診，新增２宗死亡個案

﹡美媒表示美情報部門正研究武漢實驗室等病毒基因數據

﹡新一批９５﹒６萬劑復必泰疫苗付運抵港

﹡２６間社區疫苗接種中心延長運作至１０月３１日

﹡新地加推「新地會大抽獎」，獎品總值超過７５萬元

﹡海關總署表示加強對進口冷鏈食品的源頭管控

﹡孫春蘭赴河南鄭州調研，要求盡快遏制疫情擴散蔓延

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