《股林淘金－林家亨》淨利同比增五成，優然牧業可關注

《股林淘金》踏入８月，乳業上游龍頭企業優然牧業（０９８５８）傳來盈喜公告，預計上

半年歸母淨利潤將較去年同期增長五至六成，盈利能力持續向好。該增長乃得益於乳業上游全產

業鏈優勢及各業務間的有效協同，集團整體業務保持快速增長。



近年來國民健康意識增強，在《「健康中國２０３０」規劃綱要》等政策推動下，與大健康

相關的各行業迎來良好機遇，消費藍籌股受到市場追捧。其中乳製品成為消費領域的新生力量。

中國奶業協會在《２０２１中國奶業質量報告》中披露，２０２０年中國人均乳製品消費量約為

世界平均水準的三分之一，行業滲透率尚小，未來有增長空間。



優然牧業的市值尚不到２００億港元。而與該公司的業績高增速相比，１１倍（ＴＴＭ市盈

率）左右的估值明顯偏低，有良好的中長線投資價值。近期已經有ＧＩＣ等知名機構增持優然牧

業，同時有多家機構預測其有望於９月納入港股通，近一星期股價持續拉升。



政策、基本、資金、市場情緒多方面有利優然牧業迎來重新上升的良機，若納入港股通後將

帶來的充足的流動性，值得關注。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



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