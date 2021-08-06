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06/08/2021 09:30

《股林淘金－林家亨》淨利同比增五成，優然牧業可關注

　　《股林淘金》踏入８月，乳業上游龍頭企業優然牧業（０９８５８）傳來盈喜公告，預計上
半年歸母淨利潤將較去年同期增長五至六成，盈利能力持續向好。該增長乃得益於乳業上游全產
業鏈優勢及各業務間的有效協同，集團整體業務保持快速增長。
　
　　近年來國民健康意識增強，在《「健康中國２０３０」規劃綱要》等政策推動下，與大健康
相關的各行業迎來良好機遇，消費藍籌股受到市場追捧。其中乳製品成為消費領域的新生力量。
中國奶業協會在《２０２１中國奶業質量報告》中披露，２０２０年中國人均乳製品消費量約為
世界平均水準的三分之一，行業滲透率尚小，未來有增長空間。
　
　　優然牧業的市值尚不到２００億港元。而與該公司的業績高增速相比，１１倍（ＴＴＭ市盈
率）左右的估值明顯偏低，有良好的中長線投資價值。近期已經有ＧＩＣ等知名機構增持優然牧
業，同時有多家機構預測其有望於９月納入港股通，近一星期股價持續拉升。
　
　　政策、基本、資金、市場情緒多方面有利優然牧業迎來重新上升的良機，若納入港股通後將
帶來的充足的流動性，值得關注。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
＊筆者並無持有上述股份
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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