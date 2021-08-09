《牛熊志選－陳其志》資金看好騰訊，部署相關認購證及牛證

《牛熊志選》恆指近日沿著５天線在２６０００點關口附近整固，市場仍然在消化內地政府

的一連串監管政策消息，料短期波幅範圍維持在２５５００點至２６５００點之間。恆指牛熊證

資金流情況，截至周四（５日）過去５個交易日，恆指牛證合共錄得約５７１８﹒０萬港元資金

淨流出，顯示有好倉資金套現，恆指熊證則累計約４３２５﹒０萬港元資金淨流入，顯示有資金

流入淡倉。街貨分布方面，截至周四，恆指牛證街貨主要在收回價２２３００點至２２５９９點

之間，累計相當約１０６５張期指合約；熊證街貨主要在收回價２６６００點至２６８９９點之

間累計了相當約９９８張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌，恆生指數的３個月場外期權

的引伸波幅下降１﹒０個波幅點至１９﹒３％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下降

１﹒３個波幅點至２１﹒２％；至於３個月期股份場外期權方面，匯豐（００００５）的引伸波

幅下降１﹒８個波幅點至１９﹒９％；港交所（００３８８）的引伸波幅下降１﹒５個波幅點至

２８﹒４％；騰訊（００７００）的引伸波幅下降０﹒３個波幅點至３６﹒６％；中石油

（００８５７）的引伸波幅下降０﹒１個波幅點至３３﹒２％；中海油（００８８３）的引伸波

幅上升０﹒１個波幅點至３３﹒４％；建行（００９３９）的引伸波幅下降１﹒３個波幅點至

１６﹒９％；友邦（０１２９９）的引伸波幅下降０﹒９個波幅點至２４﹒１％；工行

（０１３９８）的引伸波幅下降１﹒３個波幅點至１６﹒９％；平保（０２３１８）的引伸波幅

下降０﹒２個波幅點至２５﹒６％；南中（０２８２２）的引伸波幅上升０﹒１個波幅點至

２５﹒４％。

輪證看好資金流方面，截至周四前一周，騰訊的相關認購證及牛證合共錄得約１﹒６２億元

資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的騰訊認購證為行使

價約５００元至５７５元附近的中期價外條款，實際槓桿約６﹒８倍至７﹒６倍；牛證方面，資

金留意收回價４２０元至４３４元之間的較貼價條款，收回距離約５﹒６％至８﹒６％，槓桿約

９﹒８倍至１３﹒９倍。另外，中芯（００９８１）相關認購證及牛證期內錄得約２０４７﹒０

萬元資金淨流入部署，資金留意行使價２３元至３４元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿

約３﹒３倍至３﹒６倍；牛證方面，資金留意收回價２３元至２５元之間的較貼價條款，收回距

離約１０﹒７％至１８﹒４％，槓桿約４﹒５倍至６﹒４倍。

至於看淡資金流方面，期內比亞迪（０１２１１）的相關認沽證及熊證合共錄得約

２５９２﹒０萬元資金淨流入部署。比迪認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約２００元至

２２８元附近的中期價外條款，實際槓桿約３﹒４倍至４﹒３倍；熊證方面，資金主要留意收回

價３００元至３２０元附近的條款，收回距離約９﹒２％至１６﹒４％，槓桿約５﹒３倍至

８﹒１倍。《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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