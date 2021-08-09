《運籌帷幄－梁業豪》陰陽燭利好轉向形態有多大威力？

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，

局勢則均尚屬顯著向淡。上周恆指陰陽燭周線圖上呈「身懷六甲」利好轉向形態，但會有多大威

力呢？根據陰陽燭分析法，眾多利好轉向形態中，依威力從大至小排到，為（１）早晨之星、

（２）破腳穿頭、（３）曙光初現、（４）錘頭、（５）倒轉錘頭、（６）身懷六甲。至於大陽

燭（必須出現於跌浪底部）、十字星與十字體，則屬於威力較小的利好轉向形態或整固形態。

因此，面對這個「身懷六甲」利好轉向形態，本周好友的重大任務，為努力阻止低位於形態

低位２４７４９的全周收市位於未來兩、三個星期內出現。這樣，形態的威力才可以被發展出來

，將港股推上更高水平。初步估計，本周大市的整體表現多屬反覆偏好或反覆向好，條件為沒有

出現新重大利淡消息。希望日線圖形勢可以繼續轉好，令好友的入市意欲進一步回復。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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