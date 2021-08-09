《一周攻略－周進略》疫情改善花時間，區間上落是常態

《一周攻略》本欄上周指出，早前市況大上大落，但波幅會逐漸收窄，事實證明，正是如此

。誠然，一般來說，波幅帶來波幅，起碼從統計觀察上，大波幅的日子，不是一日便草草了事，

多數會伴隨著好幾天，甚至好幾周的大波幅，同樣道理，小波幅的日子，顯然是平凡的日子，無

風無浪，則不會無風起浪，自然是悶局為主。然而，這只說明了事實的一部分，現象的描述，而

未觸及現象的解釋。細心一想，真正有重大波幅的，除了當時有所謂隨機震盪之外，更多是重大

的供求變化，或起碼是某些之前沒有被廣泛認知的事件，才會有需要透過市場上真金白銀的交易

，反映大家不同的看法，盡快形成共識，才會由大波幅再次轉入小波幅。



＊論通脹要分清疫情與幣策影響＊



顯然，近半年來，市場上最關注的事件，從資金面看，當然是各國央行對於疫情變化的應變

，以及隨之而來的反應，包括貨幣政策是否有必要改變力度甚至方向，以配合當時的經濟數據所

反映出來的經濟增長動力，失業和通脹等的變化。不難明白，由疫情突如其來的出現，打擊全球

經濟，一下子跑到谷底，然後各地用盡全力，由貨幣政策到財政政策，一應俱全，可以想像的都

做，然後隨著疫苗出現，陸續廣泛接種，則經濟重啟指日可待，在此之前，各個企業或個人已相

應作出準備，自然由上游供應鏈開始入手，原材料大宗商品先行漲價，繼續是其他，原因是預期

相關的最終需求，由消費者的層面會增加，反過來形成對於些上述產品的引伸需求。

故此，所謂通脹之說，不能籠統地講，而要分清是疫情前後的變化，抑或是更闊的時間尺度

下多年來的貨幣政策的變化，單純是前者，則自有盡時，因為經濟變化由疫情而來，也由疫情的

好轉而改變，若能回復到疫情前水平，則物價的上升亦然，但這本身不帶來額外更多的通脹預期

，此所以美聯儲局方的意見，與市場中人未盡一致。



＊多年通脹目標持續，退市縮表加息可也＊



當然，美聯儲局內的意見，其實也未盡一致，君不見出來講話的，主席與副主席，以至其他

有份投票的委員，都要有不同程度的演繹，即可見一斑。但不打緊，這亦是對於市場震撼減低的

一個機制，因為隨著央行相關大員的言行，外界難免要猜測方向，傳媒的報道，觀察家包括分析

師和經濟師的評論，以至投資者的押注，最終反應一樣會被央行中人留意，隨時調節。事實上，

美聯儲的點陣圖作為市場關注的參考基礎，正好為收窄央行和市場分歧的一大貢獻。可不是嗎？

當中有不同人的估計，一方向令外界明白，其實局內的人，跟局外的，意見並非相差太遠，但此

舉又保留了政策的彈性，萬一事態有變，最終的結果亦不保證必需跟隨之前點陣圖而行。

目前看來，大家已有的共識是，可以讓目前看來的通脹預期形成，本身未嘗不是好事，因為

有助多年來未達到的通脹目標，能夠在此水平之上再待一會更好，始終通脹勝於通縮，是普天之

下的財金政策者的多數意見。只是再多一兩年後，目標可達，則鳴金收兵，可以把量寬退市縮表

的步伐加快一點，也可以開始加息一兩次，這一些，相信已經由此前幾個月的市場變化中，陸續

形成市場的共識了。



＊復甦重啟非一下子，樂觀與估值皆壓抑＊



如此一來，假如沒有更多震撼性的變化，則市況波幅將降低。當然，世界一直在變，正如疫

情一樣，之前以為指日可待的復甦和重啟，如今在病毒變種下，恐怕又要拖遲一陣子，但大方向

沒有２０２０年開局時的震撼，卻也是事實，只是市場上估值以為可以提升之際，忽然又要壓抑

一下樂觀情緒，此之所以，在現水平再往上，並無即時性的必要，但要麼大跌，也未必需要，自

然是在區間上落，港股此一常態，大家可熟悉多了。《經濟通通訊社特約分析師 周進略》

（本欄逢周一刊出）



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