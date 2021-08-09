《套期保值－蕭猷華》從奧運的競爭，細看中美關係，再到選股策略

《套期保值》東京奧運圓滿閉幕，港隊在這次奧運取得歷史性佳績，為港爭光，實在令人感

動。除了運動員艱苦鍛煉、拼博之外，教練團隊的努力，政府投入更多資源培訓運動員，功不可

沒。



中國奧運國家隊在今次東奧取得驕人成績，摘下３８枚金牌，緊隨美國的３９枚金牌之後。

中、美在奧運獎牌榜競爭激烈，鬥到最後一日，雖然國家隊總排名第二，僅以一枚金牌負於美國

。不過，相比起２０１６年巴西里約奧運，國家隊當年只摘下了２６枚金牌；而２０１２年倫敦

奧運，雖然和今屆一樣，拿下３８枚金牌，不過當年總數只有７０枚獎牌。但是，今屆國家隊拿

下３８枚金牌之外，銀、銅牌總數達８８枚，戰績已超越歷屆，成績彪炳。

奧林匹克運動會宗指是促進人類全面成長與發展，達到世界和平為目的，雖然宣稱不分種族

、膚色，不涉及政治，但每屆奧運會總是伴隨？民族情緒宣洩和地緣政治角力。由冷戰期間，美

國與蘇聯已經透過獎牌數量去比較國家實力；到最近幾屆的奧運會，中、美在獎牌上的競爭也愈

演愈烈。



＊奧運競技場的比拼，都是國家實力的縮影＊



奧運競技場上的競爭力，一直都是國家實力的縮影，要培訓世界一流運動員，除了金錢之外

，還要有先進的科技訓練，小國根本沒有經濟實力去扶持體育發展，在缺乏資源、基礎設施之下

，體育成績實在難與大國比拼。

中、美近年無論在金融、科技、貿易等領域，競爭都非常激烈，奧運競技場上亦不例外，中

、美的獎牌榜之爭，其實就是政治、經濟格局的濃縮版。美國由過去的多方面領域獨大，到中國

近２０年來的高速發展，已經超越美國的心理預期，導致美國領導者陷入焦慮之中，從而不斷對

中國抹黑、誣蔑，挑起各種爭端，試圖阻礙、減慢中國向前發展步伐。

從中美在奧運獎牌榜數量的變化，到經濟增長ＧＤＰ的速度，中美在軟實力的較量、以至經

濟規模的差距，正在縮窄，預計到２０３０年，中國ＧＤＰ總量將會超越美國。不過，在科技行

業，特別芯片、半導體和關鍵技術上，中國還要急起直追，因為重要的關鍵技術，仍倚賴外國進

口。



＊半導體、芯片、新能源板塊，可看高一線＊



國務院總理李克強在「十四五」規劃會議上指出，必須將科技進步提升到國家安全的高度，

加快高端半導體、操作系統、計算機處理器、雲計算和人工智能發展，加快獨立自主步伐，避免

在一些關鍵技術領域被「卡脖子」的危機。故此，從投資角度出發，筆者建議選股策略上，半導

體、芯片、新能源汽車板塊，可看高一線，既有國策支持，又能避開監管整改風險。

《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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