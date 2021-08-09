《專家之言－葉尚志》騰訊終獲北水淨買入，汽車股強勢可續關注

《專家之言》港股上周五（６日）在周末假期前出現整理的行情，謹慎觀望的氛圍依然較濃

，恆指連跌了兩日，再跌了２５點，但波動率出現了收窄，仍守在１０日線２６０２７點以上來

收盤，總體上繼續處於重建穩定性的階段。而大市成交量亦進一步縮降至不足１５００億元，是

兩周來的最少日成交量，但可喜的是，港股通錄得有接近６２億元的淨流入，港股近期面對的資

金面壓力可望獲得消除。走勢上，短期市況仍將趨向反覆分化，而２５６００點依然是恆指現時

的初部支持位，建議總體操作仍要保持警惕性，目前未許過分激進看多。



＊恆指處拋售後階段性穩定期，惟市場信心未見完全恢復＊



恆指出現震動整理，日內波幅收窄至僅有２７５點，已連續五個交易日守在２６０００點以

上來收盤，仍處於７月尾拋售完成後的階段性穩定期，但市場信心未見完全恢復，短期上攻動力

仍有待增強。恆指收盤報２６１７９點，下跌２５點或０﹒０９％。國指收盤報９２７４點，下

跌２３點或０﹒２４％。另外，港股主板成交金額進一步縮降至１４８０億多元，而沽空金額有

１７５﹒３億元，沽空比例１１﹒８４％。至於升跌股數比例是７４４：８７２，日內漲幅超過

１０％的股票有４６隻，而日內跌幅超過１０％的股票有２７隻。



＊互聯網龍頭股逐步回穩，中央會議支持新能源汽車發展＊



互聯網龍頭股的表現，依然是市場的焦點之一。其中，騰訊（００７００）有逐步盤穩的跡

象，漲了有３﹒３２％至４５３﹒６元收盤，相信短期政策面的風險已有所釋放，加上北水持續

淨沽出的情況終於出現改善，滬深兩地在周五共錄得有逾５０億元的淨買入，顯示資金開始有抄

底跡象，如果騰訊股價能夠升破４７０元的首個阻力，走勢上將可發出回穩信號。另外，已發了

季報的阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８），股價表現也見平穩，估計有伸延短期反彈的空間機會。

至於美團－Ｗ（０３６９０）方面，周五收盤後有消息傳出，內地反壟斷當局計劃向美團罰款１

０億美元，要提防消息對股價有構成進一步壓力的可能，而近期低位１９０﹒４元能否守穩是關

注點。

另一方面，建議對於強勢汽車股可以繼續保持高度關注，尤其是在股價強勢回整時的再次吸

納機會。事實上，正如我們早前指出，在７月港股大跌市期間，恆指和國指分別累跌了有９﹒９

％和１３﹒４％，然而，比亞迪股份（０１２１１）和吉利汽車（００１７５）卻逆市上升了有

２﹒９％和６﹒１％，長城汽車（０２３３３）更是率先向上突破創出了歷史新高，相信汽車股

已通過了跌市的考驗，並且獲得了盤內資金的加持流入。而中央政治局在最新的會議上要求，要

挖掘國內市場潛力，支持新能源汽車加快發展，都是進一步推動汽車股的催化消息。《第一上海

首席策略師 葉尚志》



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