【吉利又合作】母企合作利好有限，吉利難免回吐觀望年內銷量達標

《經濟通通訊社記者葉嘉兒９日報道》吉利汽車（００１７５）上周五（６日）收市後公布

７月汽車銷售數字未如理想，母企吉利控股似乎想淡化７月銷量強差人意的情況，今早公布與法

國上市的雷諾集團建立長期戰略合作夥伴關係。專家認為，大市氣氛不明朗下，投資者較著重企

業業績及毛利，儘管合作消息或令吉利汽車前景看高一線，但相信仍未能提振股價，加上吉利近

日已累積一定升幅，股價短線或借勢回吐。



＊吉利汽車短線回吐屬正常，有信心年內銷量達標＊



吉利汽車（００１７５）７月汽車銷量按年減６％至約９﹒９萬部，為年內表現第三差月份

，首７個月銷量仍未達全年目標一半。母企吉利控股今早公布，與法國車企雷諾集團合作，專注

於中國和韓國等核心快速增長市場開發混合動力汽車。不過，吉利汽車並非該建議交易的訂約方

，亦無合作或提供融資。事實上，吉利控股只是間接持有吉利汽車已發行股本４１％的主要股東

，是次合作暫未有細節顯示吉利汽車業務上有大變動。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，母企合作消息對股價利好有限。他今早在《經濟通通

訊社》早上財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》上表示，目前市場關注具盈利表現

的股份，對較長遠，且未見盈利的業務計劃不敏感，料吉利股價短線將受銷售數據差而受壓。

他補充，新能源車股在政策支持下，一直受資金追捧，加上汽車銷售有周期性，有信心下半

年可追回超過五成銷售目標，籲投資者不用擔心。

除了國策對新能源車的加持因素外，吉利自身也多眾多利好消息。上周二（３日）傳出與日

本羅姆半導體，攜手研發能源效率更高的新世代半導體。４月時公布與百度（０９８８８）合作

成立的集度汽車，上月底傳出調入吉利十年老將。另外，吉利又與吉潤汽車、欣旺達成立合資公

司，以從事開發、生產及銷售混合動力電池電芯、電池模組及電池包。且看股價走勢，吉利已由

５月１４日低位１７﹒１４元反覆造好，截至中午，累計升幅達５８％。溫傑認為，雖然短期回

調壓力大，但仍看好其於下半年「金九銀十」中，能輕易達到全年銷售目標。



＊今日股價雖偏軟，仍獲北水青睞＊



吉利汽車半日低開逾３％後，一度急挫近半成，低見２６元，隨後迅速收窄跌幅，半日僅軟

不足１％報２７﹒１５元。據《經濟通ＨＶ２報價系統》，吉利半日獲約１７５２萬資金淨主動

買入，雖只佔成交金額約１％，但已反映低位有買盤入市跟進，並扭轉上日錄得資金輕微淨主動

賣出的勢頭。半日非散戶，即每宗成交金額１００萬或以上的交易的主動買沽比率為５８：４２

，略較５５：４５合格水平佳。

值得留意的是，吉利過去５日獲北水淨流入４０﹒３０億。據《經濟通ＨＶ２報價系統》的

《大戶追蹤》功能，截至半日收市，淨買入吉利第二及第四大的券商中，分別看到代表深圳北水

的中國創盈市場服務，以及代表上海北水的中國投資信息的身影，加權平均價約為２６﹒９元，

中午收市價高於加權平均價，意味兩間北水券商托價暫成功，且看收市後港交所公布的數據，北

水是否仍然增持吉利。

