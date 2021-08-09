【企業盈警】恒偉集團（８２１９）料半年虧損收窄至約１００萬元

《經濟通通訊社９日專訊》恆偉集團控股（０８２１９）預期，截至６月３０日止六個月錄

得公司擁有人應佔虧損不少於約１００萬元，而上年同期錄得公司擁有人應佔虧損約１２３９萬

元。虧損減少主要是由於收益增加，隨著２０２１年疫苗面世，部分亞洲國家的感染宗數下降所

致。因此，集團的產品需求逐漸回升。（ｗａ）

