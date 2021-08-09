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09/08/2021 09:38

【企業盈警】匯財金融（８０１８）半年虧損擴至最少１６００萬元

　　《經濟通通訊社９日專訊》匯財金融投資（０８０１８）預期，截至６月３０日止六個月錄
得淨虧損不少於１６００萬元，而上年同期則錄得淨虧損約５７０萬元。虧損增加主要由於（ｉ
）金融交易軟件解決方案業務分部的收益較上年同期約３３２０萬元減少約５３０萬元；及（ｉ
ｉ）行政開支較上年同期約１８７０萬元增加約４１０萬元，主要由於業務持續擴張導致員工成
本（包括董事酬金）增加。
　　集團將於８月中旬刊發中期業績公告。（ｗａ）

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