《盤後部署》港股續整固氣氛見轉好，宜待不明朗因素消除後才入市

《經濟通通訊社９日專訊》上周五晚美股表現普遍向好，港股今早開市雖下挫２１０點報２

５９６９點，跌穿二萬六關口，惟在Ａ場升勢帶領下，港股隨後現反彈倒升，日內恆指於２６０

００至２６６００點位置徘徊。今日大市主要由科技股及金融股領跑。恆指今日最終收報２６２

８３，升１０４點或升０﹒４０％，主板成交１４７５﹒０４億元。國企指數報９３１３，升４

０點或升０﹒４４％。恆生科技指數報６６６４，跌３２點或跌０﹒４８％。

Ａ場兩市方面，上證綜合指數報３４９４，升３６點或升１﹒０５％，成交５３９４﹒９９

億元人民幣；深證成份指數報１４９４１，升１１４點或升０﹒７７％，成交７０９５﹒１９億

元人民幣。



＊料恆指仍要整固，部署港股宜續持謹慎態度＊



港股今早低開高走，曾見２６５２７點全日高位。部分科技股如美團（０３６９０）、騰訊

等今早更倒升反彈，或令市場認為現時為港股，特別是科技股的「撈底」時機。然而不可忽略的

是，行業負面消息仍未止息，科技股如美團、阿里（０９９８８）等今日仍受困負面消息，板塊

短期似乎仍受制衡。同時現正值業績期，港交所（００３８８）、港鐵（０００６６）等將於本

周四（９日）公布業績，相信市場仍觀望相關焦點公司業績表現才作部署，因此筆者維持對市場

謹慎態度。

值得參考的是，經濟通ＨＶ２報價系統顯示大市已連續１１日錄得資金淨流入，今日資金淨

流入亦達逾１２２億元，較上日增加逾８％，反映資金漸流入市場，建議投資者現時可先準備資

金入場，待市場不明朗因素進一步消除，或大企業業績公布過後再作部署。（ｊｃ）

