  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/08/2021 16:47

《盤後部署》港股續整固氣氛見轉好，宜待不明朗因素消除後才入市

　　《經濟通通訊社９日專訊》上周五晚美股表現普遍向好，港股今早開市雖下挫２１０點報２
５９６９點，跌穿二萬六關口，惟在Ａ場升勢帶領下，港股隨後現反彈倒升，日內恆指於２６０
００至２６６００點位置徘徊。今日大市主要由科技股及金融股領跑。恆指今日最終收報２６２
８３，升１０４點或升０﹒４０％，主板成交１４７５﹒０４億元。國企指數報９３１３，升４
０點或升０﹒４４％。恆生科技指數報６６６４，跌３２點或跌０﹒４８％。
　　Ａ場兩市方面，上證綜合指數報３４９４，升３６點或升１﹒０５％，成交５３９４﹒９９
億元人民幣；深證成份指數報１４９４１，升１１４點或升０﹒７７％，成交７０９５﹒１９億
元人民幣。

＊料恆指仍要整固，部署港股宜續持謹慎態度＊

　　港股今早低開高走，曾見２６５２７點全日高位。部分科技股如美團（０３６９０）、騰訊
等今早更倒升反彈，或令市場認為現時為港股，特別是科技股的「撈底」時機。然而不可忽略的
是，行業負面消息仍未止息，科技股如美團、阿里（０９９８８）等今日仍受困負面消息，板塊
短期似乎仍受制衡。同時現正值業績期，港交所（００３８８）、港鐵（０００６６）等將於本
周四（９日）公布業績，相信市場仍觀望相關焦點公司業績表現才作部署，因此筆者維持對市場
謹慎態度。
　　值得參考的是，經濟通ＨＶ２報價系統顯示大市已連續１１日錄得資金淨流入，今日資金淨
流入亦達逾１２２億元，較上日增加逾８％，反映資金漸流入市場，建議投資者現時可先準備資
金入場，待市場不明朗因素進一步消除，或大企業業績公布過後再作部署。（ｊｃ）

etnet TV頻道現已登場，多元化財經及消閒影片輪流送上！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事09/08/2021
《神州經脈》PPI重返逾十年高　監管嚴打炒芯　滬指衝擊三千五
財經熱話09/08/2021
【吉利又合作】母企合作利好有限　吉利難免回吐觀望年內銷量達標
財經熱話09/08/2021
傳美團涉壟斷罰款78億元 股價倒升憧憬監管快完結？
財經熱話09/08/2021
標普調高交行民行信行評級展望　經濟風險改善
市場動向09/08/2021
腦卒中神經介入手術市場龐大 心瑋醫療憑先發優勢 佔市場領導位置
專訪09/08/2021
【專訪】陶冬：電動車時代逼近　中國在這時代有彎道超車的可能性（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞「第四季港股何去何從？」網上講座：中線投資策略

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞櫻桃小丸子tote bag

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Smartol 腦活益12天旅行裝

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金