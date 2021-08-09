  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/08/2021 10:24

《窩輪豪情－梁業豪》恒指待上企２６４３４

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（一星期至一個月）表現最強者為公用事業、
金融業與電訊業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為創科實業
（００６６９）、香港電訊（０６８２３）與匯控（００００５），可用作買入其相關認購權證
或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選
百威亞太（０１８７６）、快手（０１０２４）與九龍倉置業（０１９９７）。
　　再者，現時超短線（即巿至一星期）表現最強者為金融業、綜合企業與能源業。此外，恆生
綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為匯控、中海油（００８８３）與香港
電訊，可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短
線圖利時應參考的股票，則宜首選百威亞太、快手與安踏體育（０２０２０）。
　　美指期貨從低位４４１２﹒２５略為回升，港股恆指開市後曾急挫至２５９２１，然後急速
反彈，轉跌為升。即市首個重要支持位２６０９４正式受過考驗，失而復得，即市首個重要阻力
位則位於２６４３４。目前形勢顯示，好友有機會將即市防線上移，但恆指須成攻上企
２６４３４關口，市況才具條件進一步向好。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet TV頻道現已登場，多元化財經及消閒影片輪流送上！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話09/08/2021
【陶觀天下】美國就業加速復原　中華科技呼喚冠軍
中國故事06/08/2021
《神州經脈》配方奶粉遭點名　本土確診半年高　滬指周升1.8%
財經熱話06/08/2021
集裝箱運價飆升經濟復甦　航運股高位續受追捧
財經熱話06/08/2021
《股市一周》官媒收回「精神鴉片」論騰訊止瀉 港股升218點
財經熱話06/08/2021
【國潮起跑】國策扶持且國民支持 體品板塊值得留意
FOCUS06/08/2021
【FOCUS】「500強」名號無面畀　恒大賣產前途未卜
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

全城狂賀港隊運動員東奧創佳績！【etnet Bonus】賞你Decathlon電子禮品卡

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞「第四季港股何去何從？」網上講座：中線投資策略

全城狂賀港隊運動員東奧創佳績！【etnet Health Bonus】賞你維柏健webber naturals【健骨至尊500/400 (特強配方)】

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金