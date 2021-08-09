《窩輪豪情－梁業豪》恒指待上企２６４３４

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（一星期至一個月）表現最強者為公用事業、

金融業與電訊業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為創科實業

（００６６９）、香港電訊（０６８２３）與匯控（００００５），可用作買入其相關認購權證

或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選

百威亞太（０１８７６）、快手（０１０２４）與九龍倉置業（０１９９７）。

再者，現時超短線（即巿至一星期）表現最強者為金融業、綜合企業與能源業。此外，恆生

綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為匯控、中海油（００８８３）與香港

電訊，可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短

線圖利時應參考的股票，則宜首選百威亞太、快手與安踏體育（０２０２０）。

美指期貨從低位４４１２﹒２５略為回升，港股恆指開市後曾急挫至２５９２１，然後急速

反彈，轉跌為升。即市首個重要支持位２６０９４正式受過考驗，失而復得，即市首個重要阻力

位則位於２６４３４。目前形勢顯示，好友有機會將即市防線上移，但恆指須成攻上企

２６４３４關口，市況才具條件進一步向好。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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