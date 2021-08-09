港股反彈飆３０３點報２６４８２，美團大漲近７％

《經濟通通訊社９日專訊》港股今日上演低開高走格局，恆指今早低開２１０點後跌幅迅速

收窄，內地Ａ股造好帶動市場氣氛，隨後內地公布７月份ＰＰＩ及ＣＰＩ數據，分別為９％及１

％並勝預期，港股隨即升幅加大，盤中高見２６５０４點升３２４點。美團（０３６９０）走勢

凌厲並飆逾７％，為升市火車頭，其他重磅股如友邦（０１２９９）、騰訊（００７００）、匯

控（００００５）升約１至２％。阿里巴巴（０９９８８）陷入性醜聞事件，雖然公司已經迅速

處理問題，但股價仍跌１﹒９１％，報１８９﹒８元，

現時，恆生指數報２６４８２，升３０３點或升１﹒１６％，主板成交６５４﹒７８億元。

國企指數報９３８６，升１１２點或升１﹒２１％。恆生科技指數報６７３３，升３６點或升０

﹒５４％。

即月期指新報２６４１０，升２８１點，低水７２點。即月國指期貨報９３６２，升９５點

，低水２４點。即月科指期貨新報６７３１，升３９點，高水９點。

上證綜合指數報３４８６，升２８點或升０﹒８３％，成交３０２３﹒４８億元人民幣。

深證成份指數報１４８７０，升４２點或升０﹒２９％，成交３９９２﹒４３億元人民幣。



相關科技股表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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美團（０３６９０） ２２８﹒００元 升６﹒６４％

金蝶（００２６８） ２３﹒７０元 跌０﹒８４％

騰訊（００７００） ４６４﹒８０元 升２﹒４７％

快手（０１０２４） ８８﹒３０元 升４﹒００％

京東集團（０９６１８） ２７５﹒６０元 跌０﹒２９％



萬國數據（０９６９８） ５８﹒１０元 升１﹒２２％

嗶哩嗶哩（０９６２６） ６３７﹒５０元 升１﹒３５％

百度（０９８８８） １６１﹒１０元 升０﹒０６％

阿里巴巴（０９９８８） １８９﹒８０元 跌１﹒９１％

網易（０９９９９） １４１﹒７０元 升４﹒５０％

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（ｕｌ）

