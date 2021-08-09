《談國論企－黎偉成》中國出口商品提質重量前景佳

《談國論企》即使中國的出口在２０２１年二季度起開始受到美歐新訂單收縮的壓力，惟國

家多年積極推行的自主創新政策，積極主動支持高技術和設備產品的研發和生產，使外銷商品提

質重量和有日益強大的競爭力，是為美國哈佛大學最近發布的研究報告認同中國的製造工業和經

濟發展的政策與策略，甚至讚許所取得的成績。



＊美哈佛大學指中國出口技術水平大提高＊



據哈佛大學發展實驗室所發表的《研究報告》，涉及中國經貿易部分主要有：「以出口複雜

度（即：出口產品的先進性與複雜性）為判斷標準顯示，中國在全球排名於２０１９年達到第

１６位，較２０１８年提升３位，而美國的排位為１１，使中美之間的差距在過去１０年縮小了

一半以上」，要知道，出口技術水平指標，旨在衡量一個國家或地區出口商品多樣性、技術成熟

程度及出口量等，故哈佛大學此一報告予人強烈以感和解讀，有：

（一）特朗普於２０１８年極端霸道地對中國單邊採取貿易戰，特別是在中美舉行雙邊貿易

磋商前惡意地對華加徵輸美商品關稅，之後更源源不絕地從不同經濟領域以至企業、人員等全面

攬炒中國，是幾乎完完全全失敗的。此說可印證於：中國對美國的進出口於２０２１年１－７月

份累計達２﹒６２萬億元人民幣，下同，同比仍然大增２８﹒９％，對美的出口１﹒９６萬億元

增２５﹒９％和進口美國貨升３８﹒８％，對美的貿易順差１﹒３萬億元，同比大幅增長逾

２０﹒２％。拜登上台至今還是不肯捨棄特魔惡思劣法，前途堪虞！

還有（二）哈佛大學的《研究報告》認為，美國政府對中國發起貿易戰期間，中國出口的技

術水平有所提高，此因（１）「中國採取了一項巧妙舉措：將電子產品的出口地拓展到歐洲及其

他地方」，使（２）「中國出口貿易現時的水平，幾乎已經填滿了全球所有已知領域的產品」。

美國如今之經濟如何？疫情如何？「混世魔王」特朗普，害人終害己，害不了中國，反害美國，

尤其是拜登，暗裏甚至明地繼續攬炒中國，最新的所謂「意識形態」戰，收不到「效」，因德國

、法國、意大利等歐洲主要國家有其本國的政策和利益，怎會甘心如亞洲若干國家或地區做「美

國狗」？

再看中國的對外貿易商品的結構的變化，可見自主創新為主的穩中有進政策產生相當良性的

效益：（三）以資本密集為主的一般貿易，進出口於２０２１年１－７年累計達１３﹒２１萬億

元，同比增長２７﹒６％，相對於上半年的２４﹒５％升幅，多增２﹒１個百分點，佔整體進出

口比重６１﹒９％和較上年同期提高１﹒５個百分點。特別是此項之出口於期內達７﹒１３萬億

元，同比增長２７﹒７％，高於前７個月０﹒１個百分點和上半年５個百分點，可在相當反映出

中國多年來積極主動的支持技術和創新的政策，是明智和達佳效。

一般貿易商品即使在外圍經濟尚差勁，反而有十分良佳的表現，尤其是機電產品出口於

２０２１年１－７月份累計６﹒８８萬億元同比增２５﹒５％，其中自動數據處理設備及其零部

件出口８，７９２﹒８億元同比增長１４﹒２％，手機、汽車和集成電路等資本密集商品分別增

１５﹒６％與１０２﹒５％。



＊中央挺科技改造創新和產業供應鏈＊



要注意的，是中共中央政治局於２０２１年７月３０日的會議，部署下半年的經濟工作時，

指出要堅持穩中求進的工作總基調，要完整、準確、全面貫徹新發展理念，特別提出企業的技術

改造和投資，會議指出（四）要「強化科技術改造創新和產業供應鏈軔性」，其中最重要的是產

業供應鏈，因美帝居然採取絕對非「自由經濟」惡策要全面封鎖對華的高端晶片供應，故中國要

強化科技改造創新，即使此策此舉在短期未必可以達致預期佳效，但中國有人才，更有相當龐大

的市場，短期也許會受美國攬炒之困，前景是值得樂觀以視之的。

尤其是科技創新一旦有突破和持續有突破，使產業供應鏈軔性強化，就不用太依賴以美國為

主的晶片等科技圍堵、封鎖，到時美國及其盟友的相關生產和商品，市場肯定會大為縮減，如何

是好？害人（美帝）者，終害己，古今皆然！

此策之做法，是加強基礎研究，推動應用研究，開展補鏈強鏈專項行動，加快解決「卡孛子

」難題。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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