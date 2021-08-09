《異動股》阿里巴巴開挫逾３％，陷性侵醜聞兩高管引咎辭職

《經濟通通訊社９日專訊》阿里巴巴（０９９８８）又陷入性侵醜聞。一名阿里女員工周六

在網上控訴，其在濟南出差期間被惡意灌酒並遭到客戶張某猥褻，此後其領導又偷辦酒店房卡，

多次進入房間對其進行侵犯。該女員工此後報警，並向公司高管和相關人員反映，但相關人員拖

延處理及已讀不回，後來她又前往公司食堂發傳單維權，但卻遭到驅趕。

阿里巴巴（０９９８８）跌３﹒３６％，報１８７元，穿十天線（１９０﹒０１元），成交

約１３１萬股，涉資２﹒４６億元。

此事件在網上迅速發酵，直到今日凌晨，阿里巴巴董事會主席兼ＣＥＯ張勇在阿里內網公布

「女員工被侵犯」的階段性內部調查結果和處理決定：同城零售事業群總裁李永和、同城零售事

業群ＨＲＧ（人事專員）徐昆引咎辭職；阿里巴巴首席人力資源官童文紅記過處分；涉嫌男員工

被辭退，永不錄用，其是否存在違法行為，警方正在調查取證。

中國應急管理部、公安部、人力資源和社會保障部相關司局近日聯合召開重點平台經濟企業

安全生產和勞動權益保障宣貫會議。美團（０３６９０）及美團配送，阿里巴巴及盒馬鮮生、餓

了麼，以及達達集團等平台企業參會。會議要求引導安全文明配送。要重視勞動者身心健康，增

潤平台算法，不得制定損害勞動者安全健康的考核指標，維護外賣騎手等勞動者生命安全和勞動

權益。

美團跌０﹒８４％，報２１２元。

英國《金融時報》報道，Ｃａｔｈｉｅ Ｗｏｏｄ旗下ＡＲＫ創新科技ＥＴＦ的沽空金額飆

升至２７億美元，去年同期僅４０００萬美元，按年漲逾６０倍。根據數據提供商Ｓ３ Ｐａｒ

ｔｎｅｒｓ資料，ＡＲＫＫ的沽空持倉比例升至本月３日的１２％，創歷來新高。

現時，恆生指數報２５９６９，跌２１０點或跌０﹒８０％，主板成交２２﹒１４億元。國

企指數報９１６２，跌１１０點或跌１﹒２０％。恆生科技指數報６６０９，跌８７點或跌１﹒

３１％。

即月期指新報２５８４４，跌２８５點，低水１２５點。即月國指期貨報９１２９，跌１３

８點，低水３４點。即月科指期貨新報６５８８，跌１０４點，低水２１點。



表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

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阿里巴巴（０９９８８） １８７﹒０元 跌３﹒３６％

美團 （０３６９０） ２１２﹒０元 跌０﹒８４％

京東集團（０９６１８） ２７０﹒０元 跌２﹒３２％

百度 （０９８８８） １５８﹒０元 跌１﹒８６％

騰訊 （００７００） ４４７﹒８元 跌１﹒２８％

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（ｎｓ）

