《異動股》維他奶跌逾７％，產品下架致中期錄最多５０００萬虧損

《經濟通通訊社９日專訊》維他奶（００３４５）跌７﹒１３％，報１９﹒９２元，最低見
過１９﹒３元創３０個月低，成交約７３萬股，涉資１５２５萬元。
維他奶國際（００３４５）公布，預期截至２０２１年９月３０日止六個月將錄得介乎５０
００萬元虧損至６０００萬元溢利，對比去年同期錄得６﹒７２億元溢利，按年減少９１％至１
０７％。
溢利大幅減少主要由於在今年７月２日，一份包含不恰當內容而且未經授權的內部備忘錄在
社交平台被廣泛流傳，導致中國內地消費者對集團構成負面影響，以致在整個７月份內，中國內
地不同銷售渠道均發生產品下架的情況。儘管集團的產品逐漸在部分渠道開始重新上架，但預計
在夏天旺季的銷售損失將對集團截至２０２１年９月３０日止六個月的收入和盈利產生重大影響
。
現時，恆生指數報２５９８９，跌１８９點或跌０﹒７２％，主板成交４２﹒８５億元。國
企指數報９１６４，跌１０９點或跌１﹒１８％。恆生科技指數報６５８３，跌１１３點或跌１
﹒６９％。
即月期指新報２５９４８，跌１８１點，低水４２點。即月國指期貨報９１６２，跌１０５
點，低水２點。即月科指期貨新報６５８２，跌１１０點，低水１６點。
上證綜合指數報３４４１，跌１６點或跌０﹒４７％，成交１４０﹒１２億元人民幣。深證
成份指數報１４７０２，跌１２４點或跌０﹒８４％，成交２４２﹒４５億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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維他奶（００３４５） １９﹒９２元 跌７﹒１３％
太古Ａ（０００１９） ４８﹒４０元 升０﹒１０％
太古Ｂ（０００８７） ８﹒０２元 無升跌
旺旺 （００１５１） ５﹒２１元 升０﹒１９％
蒙牛 （０２３１９） ４４﹒３０元 跌１﹒４５％
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（ｎｓ）
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