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09/08/2021 09:32

《異動股》維他奶跌逾７％，產品下架致中期錄最多５０００萬虧損

　　《經濟通通訊社９日專訊》維他奶（００３４５）跌７﹒１３％，報１９﹒９２元，最低見
過１９﹒３元創３０個月低，成交約７３萬股，涉資１５２５萬元。
　　維他奶國際（００３４５）公布，預期截至２０２１年９月３０日止六個月將錄得介乎５０
００萬元虧損至６０００萬元溢利，對比去年同期錄得６﹒７２億元溢利，按年減少９１％至１
０７％。
　　溢利大幅減少主要由於在今年７月２日，一份包含不恰當內容而且未經授權的內部備忘錄在
社交平台被廣泛流傳，導致中國內地消費者對集團構成負面影響，以致在整個７月份內，中國內
地不同銷售渠道均發生產品下架的情況。儘管集團的產品逐漸在部分渠道開始重新上架，但預計
在夏天旺季的銷售損失將對集團截至２０２１年９月３０日止六個月的收入和盈利產生重大影響

　　現時，恆生指數報２５９８９，跌１８９點或跌０﹒７２％，主板成交４２﹒８５億元。國
企指數報９１６４，跌１０９點或跌１﹒１８％。恆生科技指數報６５８３，跌１１３點或跌１
﹒６９％。
　　即月期指新報２５９４８，跌１８１點，低水４２點。即月國指期貨報９１６２，跌１０５
點，低水２點。即月科指期貨新報６５８２，跌１１０點，低水１６點。
　　上證綜合指數報３４４１，跌１６點或跌０﹒４７％，成交１４０﹒１２億元人民幣。深證
成份指數報１４７０２，跌１２４點或跌０﹒８４％，成交２４２﹒４５億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　維他奶（００３４５）　　　１９﹒９２元　　　跌７﹒１３％
　　太古Ａ（０００１９）　　　４８﹒４０元　　　升０﹒１０％
　　太古Ｂ（０００８７）　　　　８﹒０２元　　　無升跌
　　旺旺　（００１５１）　　　　５﹒２１元　　　升０﹒１９％
　　蒙牛　（０２３１９）　　　４４﹒３０元　　　跌１﹒４５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

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