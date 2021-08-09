《外匯達仁－盧楚仁》就業數據鞏固聯儲局退市之路

《外匯達仁》美匯指數早前在９１﹒８見底後強勁反彈，並逼近９３水平。主要受到聯儲局

多位官員極鷹的言論導致，成功扭轉鮑威爾在議息後放鴿的弱勢。而美國剛公布的就業數據亦扭

轉了之前小非農的負面影響，況且上周六（７日）美國參議院就拜登的１萬億美元基建計劃進行

投票，結果以６７對２７票高票通過。值得注意，當中有１８位共和黨議員倒戈支持，使交易員

認為其餘的基建計劃，也會獲共和黨部分議員支持而陸續通過。



相關基建上馬，未來會帶動美國經濟復甦之外，亦會推高基建所使用的資源及商品價格上升

，令美國通脹有機會再升溫，令聯儲局需要持續收緊貨幣政策來對抗過熱的經濟和通脹，這長遠

對美元極為有利。但反觀歐日就遜色得多，歐元區主要國家中，德國經濟數據表現好壞參半，尚

算可以，但法國和意大利卻表現令人失望，所以拖累歐元區整體經濟數據的表現。



日本受到疫情拖累下，相信未來經濟數據會受到負面影響。市場的焦點除了疫情會否再惡化

外，還會落在１０月前舉行的日本眾議院選舉。現在菅義偉強行舉辦東京奧運再加上抗疫不力，

民望跌至新低。《朝日新聞》今日（９日）剛公布的民意調查顯示，首相菅義偉的支持度首次跌

穿３０％至２８％，創上任後新低，為執政自民黨在未來大選添上重大隱憂。



況且日本長期出現通縮，至今仍然未有通脹出現，故日本央行完全沒有加息壓力。相反未來

多國有不同程度的加息壓力，估計會吸引交易員大舉出動做套息交易。他們會選擇買入有加息壓

力的貨幣，來沽無加息壓力兼負利率的日圓。在龐大的沽壓下，估計未來日圓易跌難升。故在美

匯兩大對手貨幣即日圓和歐元皆弱勢下，美匯指數更上一層樓其實指日可待。



今周要注意有五位聯儲官員會先後發表言論，以目前情況看，他們放鷹機會極大。未來則要

注意８月２６日鮑威爾會否藉環球央行年會中宣布退市計劃，萬一鮑威爾像當年伯南克在最後一

年的任期中，宣布不出席環球央行年會的話，那麼金融市場便會揣測他或不獲連任，若金融市場

炒作鴿派的鮑威爾離任的話，估計對美元也是一件好事。《獨立外匯商品分析師 盧楚仁》



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