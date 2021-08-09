【數據解讀】分析：７月外貿放緩略超預期，下半年出口料仍具韌性

《經濟通通訊社９日專訊》中國７月以美元計出口同比增１９﹒３％，進口增２８﹒１％，

均遜市場預期的增２０﹒８％、增３３％；７月貿易順差同比減６﹒３％至５６５﹒８億美元，

預估中值為５１５﹒４億美元。分析人士指出，下半年進出口增速放緩是大勢所趨，但出口仍具

韌性，在海外需求復甦支撐下，預計將繼續保持適度增長；而大宗商品價格保持高位及政府拉動

內需的種種努力，進口亦有支撐。維持對中國下半年外貿平穩增長的基本判斷。

光大銀行分析師周茂華稱，７月外貿放緩略超預期，主要是海外口罩等紡織品較去年收縮幅

度略大，海外疫情反彈，能源及工業原材料等大宗商品價格維持高位，國內局部區域遭遇極端天

氣影響。他指出，從趨勢看，受基數效應影響，下半年進、出口同比增速有望趨緩，但從內外經

濟發展前景看中國外貿仍將保持韌性，保持較高景氣度。

具體來講，目前看海外疫情反彈對經濟拖累不是很明顯，各國大規模支持內需政策繼續在起

作用，從主要經濟體製造業ＰＭＩ等指標看，全球經濟尚處於復甦軌道；國內工業製造業體系完

備，產業鏈供應鏈基本恢復，有望繼續對全球需求提供支持；同時，全球防疫形勢依然嚴峻，宅

經濟商品需求仍強勁。（ｅｗ）

