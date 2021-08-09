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即市新聞

09/08/2021 10:24

【數據解讀】國經中心：下半年外貿對經濟的貢獻率會有所降低

　　《經濟通通訊社９日專訊》中國７月以美元計出口同比增１９﹒３％，進口增２８﹒１％，
均遜市場預估的增２０﹒８％和增３３％，中國國際經濟交流中心副總經濟師張永軍點評稱，７
月進出口下降意料之中，７月下旬中國多省份傳出本土新冠肺炎確診病例，而且台風「煙花」給
沿海多省帶來強降雨，河南省鄭州、新鄉等多地則遭遇極端暴雨天氣導致城市內澇嚴重。根據中
國港口協會數據，７月協會重點監測沿海港口貨物吞吐量同比減少６﹒７％，較２０１９年同期
減少５％，其中外貿吞吐量同比減少４﹒９％，下旬台風及強降雨天氣對港口生產有一定影響。
　　出口主要是防疫物資下降明顯，畢竟現在疫情和去年同期相比有明顯好轉，同時歐美等國經
濟也在恢復，中國出口的其他商品明顯增加，彌補了防疫物資出口的下降，這也是下半年中國出
口的強勁支撐。他並指出，進口方面雖然也有所下降，但比出口降幅低，與國際大宗商品高位有
關，且國內需求尚好，亦對進口形成支撐。
　　張永軍亦認為，總體看，基數因素下半年外貿肯定不及上半年，而出口的增幅肯定不及進口
，外貿對經濟的貢獻率也會有所降低。但出口仍能保持適度增長，而進口得益於國內需求及大宗
商品價格因素表現料優於出口。（ｅｗ）

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