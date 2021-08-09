【加碼調控】上海二手房再出新規，房貸審批執行「三價就低」原則

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕９日上海專電》內地媒體報道，自上周六（７日）起，上海

二手房申請房貸將參考合同網簽價、銀行評估價、涉稅評估價，執行「三價就低」原則作為銀行

審批二手房房貸額度的參考標準。

合同網簽價是指房屋買賣雙方達成一致意見後，通過網上房地產進行在線合同簽約，網簽價

由雙方協商而成。銀行評估價則是簽訂貸款合同之後，銀行找其信任的評估公司評估所交易房產

的資產價值。涉稅評估價是指二手房買賣交易時，由符合條件的評估公司按規評估，通過相關管

理機構向商業銀行提供。

舉例來說，若一套房產的合同網簽價為５００萬元（人民幣．下同），但銀行評估價或涉稅

評估價在４５０萬元，那麼貸款時，只能依照４５０萬元及以下作為貸款依據，這樣就變相增加

了首付金額。

中原地產分析師盧文曦指，正常情況下「合同網簽價、銀行評估價、涉稅評估價」三者之間

價格不會有太大的差距，對於自住型客戶不會有太大影響。

不過，對於想要通過槓桿來進行投資的炒房客來說，遵循最低價的貸款原則，將對其現金流

產生明顯影響。該政策有望更有效打擊二手房交易「陰陽合同」。

