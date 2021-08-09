【債務風險】上海電氣等１５家Ａ股涉同一家公司壞帳接連爆雷

《經濟通通訊社９日專訊》在上海電氣（０２７２７）（滬：６０１７２７）爆雷後，７月

底到８月初，再有多家Ａ股上市公司陸續發出類似應收帳款壞帳公告，均指向隋田力及其關聯公

司。截至目前，共有１５家上市公司捲入，壞帳總額超過２４３億元人民幣。

除了上海電氣外，受壞帳影響的上市公司還有宏達新材（深：００２２１１）、瑞斯康達

（滬：６０３８０３）、中天科技（滬：６００５２２）、匯鴻集團（滬：６００９８１）、凱

樂科技（滬：６００２６０）、中利集團（深：００２３０９）、康隆達（滬：６０３６６５）

、＊ＳＴ華訊（深：０００６８７）、ＳＴ新海（深：００２０８９）、寧通信Ｂ

（深：２００４６８）、航天發展（深：０００５４７）、江蘇舜天（滬：６００２８７）、浙

大網新（深：０００５４７）。

隋田力是何許人也？導致上海電氣８３億元人民幣利潤損失的子公司叫做上海電氣通訊技術

有限公司，上海電氣持有通訊公司４０％股權。通訊公司的第二大股東為上海星地通，持股比例

為２８﹒５％，上海星地通的實際控制人叫隋田力。

但對於隋田力此人的公開信息及其有限，這或許跟他的「專網通信」這個看起來「涉密」生

意有關。百度百科顯示，隋田力１９６１年８月出生，大專學歷。１９７９年１月至１９９４年

５月，隋田力在部隊服役，其後在江蘇省人民政府做了４年公務員。

根據新三板公司上海海高通信的人事披露顯示，隋田力於１９９８年１１月至今，就職於上

海星地通訊工程研究所，任所長；２００７年６月至２０１９年１０月，就職於南京三寶通信技

術實業有限公司，任董事長；２００９年８月至今，就職於江蘇省國信大江科技有限公司，任監

事；２０２０年１２月至今，就職於上海電氣通信技術有限公司，任副董事長。

此外，在２０１６年舉行的全國智能製造創新創業大賽上，隋田力作為專家也披露了簡歷：

中國電子工業科學技術交流中心負責人，曾經在解放軍、武警、公安通信部門、中國電子科技集

團任職，具有信息通信應用領域３０年工作經驗。參與「十二五」國家重大專項「新一代寬帶通

信項目」專家組工作，曾榮獲軍隊科技二等獎。（ｌｃ）

