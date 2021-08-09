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09/08/2021 16:25

【債務風險】惠譽：上半年內地２６家企業違約，違約金額６２１億

　　《經濟通通訊社９日專訊》惠譽今日召開電話會議指，今年上半年內地有１６家民營企業發
生違約，違約金額為２６４億元（人民幣．下同）。由於投資者情緒受損，弱資質的民企已逐步
削減了其債券規模，發生違約的民企數量從２０１９年５０家的歷史峰值回落到了去年的２９家

　　國企方面，上半年共有１０家國企發生違約，超過去年全年的水平。違約金額則由去年下半
年峰值的４８９億元降至今年上半年的３５７億元。但投資者情緒並未因此受到顯著影響，因為
多數違約國企早在債券到期日前其困境已被市場知曉。
　　展望下半年，惠譽認為，在政府支持力度進一步差異化的背景下，今年下半年國企將維持信
用分化的格局。由於仍有大量債券到期，流動性狀況趨緊，且融資成本處於高位，來自財政實力
較弱地區的國企仍然將面臨較大的償付壓力。而投資者對較發達地區的國企依舊保有信心。
　　惠譽評級中國企業研究部聯席董事張順成指，目前來看，多數的違約多是由於企業自身行為
而導致的，有的企業投資非核心業務，產生的收益不能覆蓋融資成本，也沒有和主業產生好的協
同效應；有的企業自身治理能力較弱，債務結構不健康，大量的債務在一年內到期；也有的企業
融資渠道不夠多元等。企業自身的經營策略往往是導致違約的主要驅動因素。（ｌｃ）

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