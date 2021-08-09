《午市前瞻》港股早段再回彈，惟專家僅建議美團騰訊炒波幅

《經濟通通訊社９日專訊》恆生指數半日收市報２６４２４，升２４５點或０﹒９４％，主

板成交８８７﹒８９億元。恆生中國企業指數報９３６４，升９０點或０﹒９８％。恆生科技指

數報６７００，升３點或０﹒０５％。



＊黃偉康：美團騰訊短期再衝高位機會不大＊



港股今早低開高走，美團（０３６９０）、騰訊（００７００）現強勢反彈，恆指早段曾成

功上試２６５００點水平。而安里主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，大市相信已

成功建造底部，於二萬六關有支持，他認為市場對負面消息的消化能力有所提升，惟後市仍受困

市場不明朗因素，較難在短時間內展現大幅反彈。他料港股短期仍於２６０００點至２６７００

點水平整固。

而美團、騰訊今早偏軟後回彈，美團早市更可領升藍籌，黃偉康表示該兩股雖今早現反彈，

不少好友擬撈底搏反彈，惟他只建議大家「炒波幅」。他指雖然該兩股已於早前見底，相信股價

能漸揚升，惟該兩股份早前升勢過高，大幅下跌後股價仍落後合理水平不遠。他料美團與騰訊短

期再衝上高位４６０元與７７０元機會不大。他建議好友可於美團１９０至２７０水平，以及騰

訊４２０至５５０元區間炒波幅。（ｊｃ）

