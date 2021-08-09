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09/08/2021 17:50

【北水炒Ｄ乜】淨流入４８﹒５億人幣，撈騰訊棄安踏

　　《經濟通通訊社９日專訊》恆指低開２１０點，報２５９６９點。最高升３４７點報
２６５２７點，最低跌２５８點報２５９２０點。恆指收報２６２８３點，升１０４點或
０﹒４％。
　　按額度計算，北水全日淨流入４８﹒５億元人民幣，減少３０﹒８％。北水淨買入最多的個
股依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、吉利汽車（００１７５）；淨賣出最
多的依次是安踏體育（０２０２０）、中芯國際（００９８１）、比亞迪股份（０１２１１）。
　　主板成交１４７５﹒０４億元減少０﹒４％。其中港股通成交４２９﹒６億元，佔總成交
２９﹒１％。
　　騰訊計算機系統有限公司與北京微播視界科技有限公司侵害著作權及不正當競爭糾紛一審民
事判決書公開。判決結果為北京微播視界科技有限公司賠償深圳市騰訊計算機系統有限公司經濟
損失５０萬元及合理維權開支１０萬元。對此，抖音認為，用戶對於王者榮耀相關遊戲視頻的形
成具有獨創性貢獻，發布視頻的遊戲用戶對相關視頻享有著作權或至少構成合理使用，因此沒有
侵權。針對上述判決，抖音已經提起了上訴。今日騰訊控股升１﹒７６％報４６１﹒６元，北水
淨買入４１﹒４億元。
　　此外，美團升３﹒０９％報２２０﹒４元，北水淨買入６﹒３億元。吉利汽車跌０﹒９２％
報２７﹒０５元，北水淨買入２﹒１億元。安踏體育跌２﹒９３％報１６５﹒９元，北水淨賣出
６﹒７億元。中芯國際跌４﹒９７％報２６﹒７５元，北水淨賣出５﹒７億元。比亞迪股份跌４
﹒２８％報２６３﹒６元，北水淨賣出４億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　４１﹒３９
　　美團　　　　　　（０３６９０）　　　　　　６﹒３２
　　吉利汽車　　　　（００１７５）　　　　　　２﹒１４
　　東岳集團　　　　（００１８９）　　　　　　０﹒１２
　　舜宇光學科技　　（０２３８２）　　　　　　０﹒０３

　　淨沽出最多港股：
　　安踏體育　　　　（０２０２０）　　　　　－６﹒６９
　　中芯國際　　　　（００９８１）　　　　　－５﹒６７
　　比亞迪股份　　　（０１２１１）　　　　　－４﹒０４
　　香港交易所　　　（００３８８）　　　　　－３﹒９４
　　李寧　　　　　　（０２３３１）　　　　　－１﹒９５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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