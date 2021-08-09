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即市新聞

09/08/2021 16:01

《美元走勢－羅明立》美匯逼近９３關，歐元或再試１﹒１７支持

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１１０﹒３２　　　１１０﹒１１　　　１１０﹒２０
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１７６７　　　１﹒１７４３　　　１﹒１７５７
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３８９０　　　１﹒３８５５　　　１﹒３８８２
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１６２　　　０﹒９１４５　　　０﹒９１５６
　　　美元╱港元　　　　７﹒７８３０　　　７﹒７７９６　　　７﹒７８２５
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國７月份失業率由５﹒９％回落至５﹒４％，好過預期的５﹒７％，而非農
就業人口增加９４﹒３萬人，較預期的８５﹒８萬為多，平均時薪亦加速增長，顯示７月份美國
就業市場表現強勁，雖然近期變種病毒在美國快速蔓延，過去７日日均確診超過１０萬宗，或會
影響未來幾個月的表現，但強勁的數據仍然帶動美匯指數急升，逼近９３關口。
　　美國１０年期國債收益率在上周五（６日）重上１﹒３％水平，美元做好令非美貨幣受壓，
暫時單一個月的就業數據理想不一定會令聯儲局提早調整買債規模，但會影響市場預期及增加鷹
派官員的理據。這一周，美國會公布通脹數據，而官員的言論都會影響投資者的入市部署。暫時
以候位買入美元作優先考慮，留意美匯９３﹒５０的阻力。歐元或要再試１﹒１７的支持。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１７８５　　　１﹒１７１０　　　１﹒１８２０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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