《美元走勢－羅明立》美匯逼近９３關，歐元或再試１﹒１７支持

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １１０﹒３２ １１０﹒１１ １１０﹒２０

歐元╱美元 １﹒１７６７ １﹒１７４３ １﹒１７５７

英鎊╱美元 １﹒３８９０ １﹒３８５５ １﹒３８８２

美元╱瑞郎 ０﹒９１６２ ０﹒９１４５ ０﹒９１５６

美元╱港元 ７﹒７８３０ ７﹒７７９６ ７﹒７８２５

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《美元走勢》美國７月份失業率由５﹒９％回落至５﹒４％，好過預期的５﹒７％，而非農

就業人口增加９４﹒３萬人，較預期的８５﹒８萬為多，平均時薪亦加速增長，顯示７月份美國

就業市場表現強勁，雖然近期變種病毒在美國快速蔓延，過去７日日均確診超過１０萬宗，或會

影響未來幾個月的表現，但強勁的數據仍然帶動美匯指數急升，逼近９３關口。

美國１０年期國債收益率在上周五（６日）重上１﹒３％水平，美元做好令非美貨幣受壓，

暫時單一個月的就業數據理想不一定會令聯儲局提早調整買債規模，但會影響市場預期及增加鷹

派官員的理據。這一周，美國會公布通脹數據，而官員的言論都會影響投資者的入市部署。暫時

以候位買入美元作優先考慮，留意美匯９３﹒５０的阻力。歐元或要再試１﹒１７的支持。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１７８５ １﹒１７１０ １﹒１８２０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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