【企業盈喜】赤子城科技料中期多賺３４倍至最多１﹒５億人民幣

《經濟通通訊社９日專訊》赤子城科技（０９９１１）公布，集團預期截至２０２１年６月
３０日止六個月總收入約１０﹒２億至１０﹒５億元（人民幣．下同），按年升約５﹒７倍；淨
利潤約１﹒２億至１﹒５億元，按年增約３４倍。
大幅增長主要由於社交業務的核心產品穩步擴張，數款新社交產品在多個方面快速發展；遊
戲業務產品矩陣的持續豐富和集團運營效率的顯著提升。（ｃｗ）
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