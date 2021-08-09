【企業盈喜】興利（香港）控股料中期扭虧為盈賺１００萬港元

《經濟通通訊社９日專訊》興利（香港）控股（００３９６）公布，集團預期截至２０２１
年６月３０日止六個月錄得公司權益持有人應佔綜合溢利約１００萬港元，對比２０２０年同期
錄得綜合虧損則為約９１０萬港元。
轉虧為盈主要由於於持續控制成本導致銷售及分銷開支以及行政開支減少約１１４０萬港元
。（ｃｗ）
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