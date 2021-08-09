  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/08/2021 09:49

【紓困措施】陳茂波：使用消費券不設最低消費，不容額外收費

　　《經濟通通訊社９日專訊》財政司司長陳茂波在網誌表示，消費券發放以來，市場上絕大部
分電子支付交易大致順暢，但過去一周，小量消費交易出現支付或交易處理方面的問題，消委會
已注意到；又指使用消費券購物或購買服務，不存在最低消費要求，也不容許額外收費，若有商
戶違反規定，儲值支付工具營運商或消費者委員會等將作出跟進。
　　陳茂波指，首批消費券在上周日（１日）發放後，市面呈現著久違了的熱鬧氣氛。不少商店
職員說近來人流明顯增加，發放消費券後是「旺丁又旺財」，部份消費者明顯「疏爽」了，有些
更是加碼消費，用在吃喝玩樂的開支增加，商戶的生意也有所提升。消費券在提振經濟、支持就
業，也算是有正面的效應。

＊支付平台增逾２２０萬帳戶＊

　　陳茂波續指，通過消費券計劃，希望達致推動電子支付的廣泛應用及發展，為本港數碼經濟
轉型打穩基礎。根據最新掌握的數字，截至７月底，即消費券發放前夕，四家儲值支付平台合共
新增了超過２２０萬個消費者帳戶，並增加了逾４﹒８萬個接受電子支付的商戶。
　　他又提醒，消費券計劃的截止登記日期為本周六（１４日），呼籲未登記的市民盡快登記。
（ａｃ）

etnet TV頻道現已登場，多元化財經及消閒影片輪流送上！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話09/08/2021
【陶觀天下】美國就業加速復原　中華科技呼喚冠軍
中國故事06/08/2021
《神州經脈》配方奶粉遭點名　本土確診半年高　滬指周升1.8%
財經熱話06/08/2021
集裝箱運價飆升經濟復甦　航運股高位續受追捧
財經熱話06/08/2021
《股市一周》官媒收回「精神鴉片」論騰訊止瀉 港股升218點
財經熱話06/08/2021
【國潮起跑】國策扶持且國民支持 體品板塊值得留意
FOCUS06/08/2021
【FOCUS】「500強」名號無面畀　恒大賣產前途未卜
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

全城狂賀港隊運動員東奧創佳績！【etnet Bonus】賞你Decathlon電子禮品卡

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞「第四季港股何去何從？」網上講座：中線投資策略

全城狂賀港隊運動員東奧創佳績！【etnet Health Bonus】賞你維柏健webber naturals【健骨至尊500/400 (特強配方)】

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金