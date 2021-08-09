【紓困措施】陳茂波：使用消費券不設最低消費，不容額外收費

《經濟通通訊社９日專訊》財政司司長陳茂波在網誌表示，消費券發放以來，市場上絕大部

分電子支付交易大致順暢，但過去一周，小量消費交易出現支付或交易處理方面的問題，消委會

已注意到；又指使用消費券購物或購買服務，不存在最低消費要求，也不容許額外收費，若有商

戶違反規定，儲值支付工具營運商或消費者委員會等將作出跟進。

陳茂波指，首批消費券在上周日（１日）發放後，市面呈現著久違了的熱鬧氣氛。不少商店

職員說近來人流明顯增加，發放消費券後是「旺丁又旺財」，部份消費者明顯「疏爽」了，有些

更是加碼消費，用在吃喝玩樂的開支增加，商戶的生意也有所提升。消費券在提振經濟、支持就

業，也算是有正面的效應。



＊支付平台增逾２２０萬帳戶＊



陳茂波續指，通過消費券計劃，希望達致推動電子支付的廣泛應用及發展，為本港數碼經濟

轉型打穩基礎。根據最新掌握的數字，截至７月底，即消費券發放前夕，四家儲值支付平台合共

新增了超過２２０萬個消費者帳戶，並增加了逾４﹒８萬個接受電子支付的商戶。

他又提醒，消費券計劃的截止登記日期為本周六（１４日），呼籲未登記的市民盡快登記。

（ａｃ）

