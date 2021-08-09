【夜期時段】即月期指最新報２６２３７點，升２０點，低水４６點

《經濟通通訊社９日專訊》即月期指在夜期時段開市報２６２３３點，升１６點，低水５０

點，最新報２６２３７點，升２０點，低水４６點，合約成交２０４張。

即月國指期貨在夜期時段開市報９２９２點，跌４點，低水２２點，最新報９３０１點，升

５點，低水１３點，合約成交１２７張。

