壹傳媒：已向香港科技園發退租通知，不承認涉嫌違反租賃條件行為

《經濟通通訊社９日專訊》對於壹傳媒（００２８２）及其附屬公司於地址為將軍澳工業邨
駿盈街８號的前營業場所的租賃，壹傳媒表示，作為租賃下的承租人，集團的附屬公司已向香港
科技園公司發出退租通知以提出退回租賃，惟不承認任何涉嫌違反租賃條件的行為。
公司表示，根據租賃，香港科技園可於２０２１年９月１７日或之前接納退租通知，倘獲接
納，出租人及承租人可就租賃項下的應付代價進行磋商。（ｂｎ）
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