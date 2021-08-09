【企業盈喜】聯康生物科技料中期轉虧為盈，銷售訂單從疫情反彈

《經濟通通訊社９日專訊》聯康生物科技集團（００６９０）預期，截至今年６月３０日止

中期錄得淨溢利，去年同期錄得淨虧損。董事會認為轉虧為盈主要由於期內收益及毛利分別按年

增加超過１３０％及１１０％；銷售訂單自去年下半年起從疫情影響中反彈，並持續至今年上半

年。

該集團預期於今年８月底刊發中期業績。（ｈｙ）

