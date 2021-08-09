《小傳日記》新能源半導體齊跌，是誰來承接？

《小傳日記》魚缸今日又低開，穿２６０００點，不過好快就上得返嚟，睇嚟都有一定支持

，雖然到而家都係打個和咁囉。呢輪每日炒啲乜，昅實阿爺一定得！早排教育股科技股有監管消

息，於是大家都轉去捧阿爺唱好嘅新能源同半導體嗰類啦，諗住實無死，點知今日都出咗監管消

息！

人民政協報出咗文，話中國依然處喺工業化同城市化嘅中後期，必須要保持一定嘅發展速度

。減碳必須要立足喺呢個客觀實際，唔可以趕時髦，盲目減排。藍籌新能源信義光能

（００９６８）今朝就應聲跌超過５％。

半導體都唔例外，官媒《央視財經》上星期五（６日）發表評論文章，話芯片荒困擾汽車市

場多時，但係「缺芯」都唔係「炒芯」嘅理由，話為咗維護市場價格秩序，監管層一定唔會手軟

，勸「炒芯」者立即「收手」。仲講到市場監管總局近日已經對涉嫌哄抬價格嘅汽車芯片經銷企

業立案調查。於是中芯（００９８１）今朝跌超過５％，華虹（０１３４７）都跌過近８％。

不過上面講到嘅信義光能（００９６８），跌到１６﹒３６元之後就有承接，到收市前跌幅

已經收窄返唔超過１％。係邊個接貨呢？睇返就知最大淨買家係滬市北水，淨買入金額有

３０００萬，比起第二大淨買入券商大摩嘅１２００萬多１倍有多。

另外中芯（００９８１）雖然到收市前都係差唔多跌５％，收窄得唔算多，不過一樣睇返，

最大淨買家都係滬市北水，淨買入金額有１﹒５６億，比起第二大淨買入券商中銀國際多兩倍有

多。

雖然新能源同半導體都有消息壓落嚟，不過觀乎呢批買盤接貨，呢兩瓣都仲係當紮！畢竟碳

中和都仲係國家目前目標。請請！



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中芯（００９８１） ２６﹒７５元 跌４﹒９７％

中電華大（０００８５） ０﹒８８元 跌３﹒３０％

ＡＳＭ（００５２２） １０１﹒９０元 跌０﹒４９％

太睿（０１０１０） ３﹒０３元 無升跌

華虹（０１３４７） ５１﹒４０元 跌５﹒６９％

上海復旦（０１３８５） ２６﹒００元 跌０﹒３８％

芯智（０２１６６） １﹒７２元 跌１０﹒８８％

晶門（０２８７８） １﹒０６元 跌４﹒５０％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｕｌ）



《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性

本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式

之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資

決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

