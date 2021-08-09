國泰（００２９３）延遲派付優先股股息

《經濟通通訊社９日專訊》國泰航空（００２９３）公布，董事局已議決延遲派付原定於今

年８月１２日到期應支付予優先股持有人的股息。

根據公司章程所載列的優先股條款規定，任何延遲派付的優先股股息，將予累計並構成欠款

（而該等欠款應有權按當前的股息率享有股息）。有關條款更規定，在該等欠款完全支付前，公

司將不會派發普通股股息或回購其普通股。（ｈｙ）

