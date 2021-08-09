國泰（００２９３）延遲派付優先股股息

《經濟通通訊社９日專訊》國泰航空（００２９３）公布，董事局已議決延遲派付原定於今
年８月１２日到期應支付予優先股持有人的股息。
根據公司章程所載列的優先股條款規定，任何延遲派付的優先股股息，將予累計並構成欠款
（而該等欠款應有權按當前的股息率享有股息）。有關條款更規定，在該等欠款完全支付前，公
司將不會派發普通股股息或回購其普通股。（ｈｙ）
etnet TV頻道現已登場，多元化財經及消閒影片輪流送上！ ► 即睇
|中國故事09/08/2021
《神州經脈》PPI重返逾十年高 監管嚴打炒芯 滬指衝擊三千五
|財經熱話09/08/2021
【吉利又合作】母企合作利好有限 吉利難免回吐觀望年內銷量達標
|財經熱話09/08/2021
傳美團涉壟斷罰款78億元 股價倒升憧憬監管快完結？
|財經熱話09/08/2021
標普調高交行民行信行評級展望 經濟風險改善
|市場動向09/08/2021
腦卒中神經介入手術市場龐大 心瑋醫療憑先發優勢 佔市場領導位置
|專訪09/08/2021
【專訪】陶冬：電動車時代逼近 中國在這時代有彎道超車的可能性（有片）
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰