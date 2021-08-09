【企業盈喜】添利料中期虧轉盈，錄除稅前溢利不少於１０００萬元

《經濟通通訊社９日專訊》添利（０００９３）預期，截至今年６月３０日止六個月，錄得

除稅前溢利不少於１０００萬元，截至２０２０年９月３０日止六個月，除稅前虧損約為５００

萬元。該集團指中期轉虧為盈主要歸因於在提供放債服務方面之出色表現。

該集團預期於今年８月底刊發中期業績。（ｈｙ）

