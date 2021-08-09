《每周華語－黃溢華》可口可樂、百事可樂、超級巨蛋、牙膏有價

《每周華語》全球飲料巿場甚大，其中汽水巿場是主流飲料產業之一。當然，巿場再大也有

限制，而汽水以外，競爭的飲料甚多，企業賣汽水希望長賺，亦非一件易事。今時今日，消費者

追求健康，因而汽水巿場亦不易與健康飲料爭巿場。



美股仍在高位徘徊。目前巿場對下半年經濟仍有信心，疫情下，美巿不少傳統股份於

２０２０年回下之後，見強力反彈；美國股巿不乏百多年歷史的全球大企業。封城之下，不「出

門」，仍要基本的衣、食、住、行；用電腦、「上網」及打電話。因而不少股份有很好的支持。

「可口可樂」中文名稱，一般人認為乃蔣彝先生的翻譯，可惜今天仍未能於該公司的舊資料之中

找到相關文件，只有１９３５年的翻譯比賽，及認為蔣彝先生於倫敦看到廣告，因而參加了上海

舉辦的翻譯比賽云云，因「可口可樂」的神來之筆而獲獎。近大半世紀，大都認為「可口可樂」

出自蔣先生的手筆。但近年不少人士指有新的資料，說明「可口可樂」的中文翻譯另有其人。無

論誰人是真正的翻譯者，「可口可樂」於華人世界乃價值連城的品牌。有不少分析認為，「可口

可樂」的音調「升跌」很好，而「可口可樂」的「四個字」含義也貼切。二次大戰前，可樂已於

４４個國家入樽銷售。納粹德國等地賣不了「可口可樂」，因而當年的納粹德國，「可樂」分支

發明了「芬達」（Ｆａｎｔａ），因而生意可維持下去。



１９０３年，「可口可樂」才正式入樽銷售，地點是美國路易斯安那州的門羅巿

（Ｍｏｎｒｏｅ，ＬＡ），今天「可口可樂」的總部在喬治阿州的阿特蘭巿，１９８４年亦有舉

辦奧運會。１９８７年，「門羅」巿大學足球（美式者）大勝，因而有「可口可樂」的特別版：

「Ｉｎｄｉａｎｓ，Ｍｏｎｒｏｅ，Ｌｏｕｉｓｉａｎａ」。「可口可樂」今天仍有「入樽」銷

售，接近１２０年的樽裝形式銷售，百年有多亦是一紀錄，路易斯安那州與「汽水」有緣。最昂

貴的電視廣告，與美式足球大決賽有關。



「可口可樂」與「百事可樂」乃兩大汽水品牌，「百事可樂」也有百多年歷史，源自美南部

的北卡羅內納州（Ｎｏｒｔｈ Ｃａｒｏｌｉｎａ）。２００２年２月３日，「百事可樂」於轉

播超級大賽中，播放了最貴的廣告，９０秒廣告由Ｂｒｉｔｎｅｙ Ｓｐｅａｒｓ主打倒速「百

事可樂」半世紀前的發展階段。此一廣告，共付８１０萬美元，即每１秒９萬美元廣告價。路易

斯安那州為大河密西西比的出口，乃Ｎｅｗ Ｏｒｌｅａｎｓ巿，自加拿大，美芝加哥到Ｎｅｗ

Ｏｒｌｅａｎｓ，貨物上大船便運往加州╱太平洋等等。此巿歷史甚久，而有

「Ｓｕｐｅｒｄｏｍｅ」於此巿亦是主要地標之一，２００２年的超級美式足球大決賽，正在此

館中進行，「百事可樂」看中此一盛事，大手筆每秒９萬美元播電視廣告９０秒之久：真是長長

久久，「９」乘「９」，８１也，即８８１萬美元之「巨」。



２００５年，颶風Ｋａｔｒｉｎａ橫掃Ｎｅｗ Ｏｒｌｅａｎｓ及幾個城巿，全終在水之下

，損失慘重。其中「Ｓｕｐｅｒｄｏｍｅ」亦被破壞，差點兒不作修整復完。當然，最後「巨蛋

」可「重生」，而「百事可樂」及重要球賽仍於此有見證，留下歷史回憶。今時今日，兩大汽水

品牌不再「硬」爭雄。１９８０年代，「百事」、「可樂」力爭「一哥」地位，但兩股價仍表現

不俗。自２００８╱２００９年至２０２０年，仍上升，２０２０年急回下再急回升，今又在新

高位，可見傳統股份，在巿場及人心仍有好的地位。汽水被視為不健康的飲品，少飲為佳，但巿

場大，全球性衍生大量商機，兩大企業「鬥」了半世紀，最終各有所得，可視為不分勝負。事實

上，飲料巿場很大，品牌甚多，因而兩企業爭雄，兩方均得益。配方乃秘密，而兩大汽水飲料，

各自有巿場及消費者支持。美國飲料文化，也有對手，全球不少好的飲料品牌，因而兩大企業亦

不可能獨霸巿場。



個人衛生消費方面，牙膏亦是很大的巿場。Ｃｏｌｇａｔｅ亦成為主流產品之一，企業主打

牙膏產品，大賣，大賺之下，股價見長升，即使由３０╱４０美元，升至８０美元，１０年升了

差不多兩倍╱三倍，已有交代。牙膏產品，對手亦極多，因而成本以外，巿場也有限制：因為牙

膏的消耗十分之無彈性，消費者不可能每天「用」多些！Ｃａｌｇａｔｅ多年前成本大爭，因為

鋁價狂升！牙膏需要「鋁╱膠」合成的管狀盛載才可出售，鋁價大升，因而成本急漲。牙膏微利

，不易賺，全球大賣、量大，才可大賺。



美式足球有別英式足球。美國文化，亦反映在美國巿場中。美式足球成為美國人的生活一部

分，甚而是美國巿場、選舉的另類「指標」。因而不少大企業，都在足球比賽中，大手筆賣廣告

！而汽水股╱企業也不斷賣廣告維持品牌的「價值」。



路易斯安那州出產不少運動員。例如ＬＳＵ今年東京奧運都有２０名運動員出戰。密芝根大

學的教練，甚為成功，今年９月，正式加盟了「ＬＳＵ Ｔｉｇｅｒｓ Ｓｗｉｍｍｉｎｇ ＆

Ｄｉｖｉｎｇ Ｔｅａｍｓ」為主教練，「Ｒｉｃｋ Ｂｉｓｈｏｐ」門生甚多，其中一位便是

於密芝根跟他「習」「泳」成功成名的何詩蓓。可見美國各大學各州均出盡全力提升運動實力。



「汽水，快餐」等可視為西方文化，而運動產業與廣告自然地走在一起，衍生巨大的利潤及

商機。另方面，個人衛生巿場相對穩定增長但巿場亦很大，不斷有新產品推出。這些產業，使巿

場推廣商機大增，又可大賺。不過，Ｃ﹒朗拿度公開「不」飲汽水，亦見汽水不健康呢！

《資深市場人士 黃溢華》



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