《樓市點評－汪敦敬》「收水」新常態下的香港樓市

《樓市點評》我經常都說「影響樓市最重要的因素是貨幣」，貨幣包括匯價及最重要的現金

流。近十多年來，因為環球各國量化貨幣令大量資金流到香港，但是香港的投資市場，包括樓市

是受到樓市辣招所抑制的，而我們的股票市場亦是較冷靜及低泡沫，多年也沒有怎樣升到，恆指

ＰＥ（市盈率）更加低過２０，所以大量流入的資金就成為銀行存款，於是銀行資金水浸形成了

香港的超低息年代。而樓市亦發揮了多年的功能，在量化貨幣之下樓價升幅是可以追得上銀紙貶

值及量化貨幣的數量。有人說既然過去十多年是環球量化的「放水年代」，根據西方各國央行最

近表態未來就可能是一個「收水年代」，我聽了這個說法後不禁苦笑，究竟是「收水年代」還是

「吹水年代」？過去十年的確是環球集體量化貨幣的，但長遠「收水」的國家必須要配合經濟的

回復，有顯著的經濟增長才能收水及加息，大家返回現實，其實很多西方國家所謂經濟增長及反

彈，只是在年前中美貿易戰及疫情創傷相比之下的所謂上升。在現實中，其實不同國家有不同表

現，我們看到已分為幾種：



第一種是受控調節的，受控調節的國家通常都是ＧＤＰ較優良的國家，例如中國已經可以不

太需要依賴過去的量化貨幣模式，用降準等其他較婉轉的手段去控制市場上的資金，而且一早已

經是有進有退，而且中國懂得用實際的產業、工業和基建去將量化貨幣的錢成為真而深厚的實力

，我們看到新西蘭亦不錯，其沒有捲入「五眼聯盟」積極封殺中國的風波，一樣與中國做生意，

甚至接收澳洲的一些優勢，加上新西蘭是被疫情影響較少的國家，這些因素令到其ＧＤＰ增加至

最近＋２﹒４％，這些國家是有條件結束量化這種興奮劑及回復息口上升，合乎傳統西方泡沫經

濟「放完就收」去固本培元。



第二種，是如歐洲的比較務實的：務實地期望加息，開誠布公，有關國家國內的群眾相對亦

會比較有安全感，要真正加息相信必須要落實經濟真正回復，那可以看到中歐關係不可能長期太

冰封，要回復經濟其實很需要和中國造好貿易協議，時間對中國有利。



第三種主要是「吹水」的，我說「吹水」不為過，美國和英國類似的「吹水」就是根本沒有

經濟復甦的條件，亦更加沒有向好趨勢，甚至乎仍然被新一波疫情所困擾，他們希望圍堵中國但

是不成功，他們最應該做的本來就是改革內部經濟甚至政治，但他們亦沒有勇氣。在最近一波

Ｄｅｌｔａ變種病毒擴散，充分暴露了西方世界自我的弱點，防疫禁令和戴口罩仍然受個別群眾

抗拒，這種西方的自私弱點，令集體的防疫行動是遠遜於東方的。題外話我認為香港人亦應該要

想一想，我們要追隨西方的自私弱點走向衰退嗎？



第四種國家如俄羅斯和個別新興國，他們不會像美國、英國及日本在貨幣上的高流通量，即

是說沒有太多量化貨幣的條件，對他們來說，量化貨幣的副作用來得會比較快，所謂無論他們想

不想，都會結束這個階段而避免貨幣副作用令到幣值失控，所以他們的加息是真的。



我可以說全面量化貨幣的時代結束，但是未來量化貨幣的情況是「八仙過海各顯神通」的，

有放有收的情形之下會有一些新常態出現，但如果在投資上來說最重要就是香港的資金有否因為

這新常態而增加。



最後我想說無論經濟景氣與否，其實永遠都有實在的向好和不向好因素，樓價升跌不是由有

否向好和不向好因素所決定，樓價升跌是這兩種因素博弈的結果，所以不要說看到負面因素就等

於樓價跌，亦不要只看到向好因素就等於樓價升，報導樓市就是報導這兩種因素相沖之後，我們

看到的磨合結果而已。《祥益地產總裁 汪敦敬》



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