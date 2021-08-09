《鍾之日記》阿里受累醜聞挫，「炒芯」被批芯股跌

《鍾之日記》８月９日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



內地７月ＣＰＩ同比漲１％，高於預期但連續兩個月回落；受原油、煤炭及相關產品價格大

幅上漲，７月ＰＰＩ同比漲幅重返９％，追平５月創下的逾１２年半高點，市場普遍預期ＰＰＩ

短期內將維持高位。滬深股市今日回升，香江魚缸在回吐兩日後低開高走收升。恆指低開２１０

點，失守１０日線（現處２６０３６點）兼失兩萬六，一度跌２５８點，見２５９２０點全日低

位，之後拗腰彈，二萬六及１０日線失而復得，曾高見２６５２７點，不過高位有沽壓，尾市升

幅收窄，最終收報２６２８３，上升１０４點或上升０﹒４％，主板成交略減至１４７５﹒０４

億元。

內地７月外貿數據遜預期，滬深兩市早市低開，但以地產為首的權重股帶領滬綜指率先倒升

，午後漲幅擴大至逾１％曾成功收復三千五。前期強勢的芯片、軍工等板塊回調。滬綜指全日彈

１﹒０５％，收報３４９４﹒６３點，三千五得而復失，創業板指數則跌０﹒９８％。人行公開

市場重回零投放零回籠，兩市全日成交額１２４９０億元人民幣，較上一交易日微增２％，且為

連續第十四個交易日破萬億。外資通過陸股通流入４４﹒７億元人民幣。



＊阿里爆性侵醜聞，收挫近２﹒５％＊



科指今日跑輸，收跌３２點。科網股龍頭個別發展，騰訊（００７００）升１﹒８％，美團

（０３６９０）或被重罰１０億美元，但金額已較預期低，低開高走彈３﹒１％，小米集團

（０１８１０）升１﹒７％。反而阿里爆性侵醜聞，拖累股價逆市跌２﹒５％。

阿里巴巴一名已婚女員工控訴，被強制安排到濟南出差期間，遭灌酒及多次被直屬男上司侵

犯。阿里董事會主席兼首席執行官張勇關注事件，昨晚在阿里內部網站發文，公布涉事男員工被

辭退，永不錄用；兩名高層引咎辭職。

張勇周一凌晨發文，宣布女員工被侵犯的階段性內部調查結果和處理決定，同城零售事業群

總裁李永和和ＨＲＧ徐昆引咎辭職，集團首席人力資源官童文紅記過處分；涉事男員工和女同事

在酒醉狀態下有過度親密行為，嚴重違反公司規定，予以辭退，永不錄用。關於他是否有強姦或

者猥褻等違法行為，警方正在調查取證。

《人民日報》旗下「踏浪青年」發表文章，提到不僅要把權力關進籠子裏，更要把資本關進

籠子裏，「不要妄想大而不倒，更不要妄想像南韓財閥一樣操控一切，這裏是中國。」



＊官媒叫炒芯者收手，半導體股熱度減退＊



全球缺芯加上上游原材料價格上漲，促使芯片廠商不時掀起加價潮。官媒《央視財經》上周

五（６日）發表評論文章稱，「缺芯」不是「炒芯」的理由。遏制價格違法行為，維護市場價格

秩序，監管層決不會手軟，並希望所有經營者加強自律，不囤積居奇，不哄抬價格，以誠信經營

維護市場價格穩定。

文章並稱，市場監管總局近日已對涉嫌哄抬價格的汽車芯片經銷企業立案調查，「炒芯」者

立即「收手」，懸崖勒馬，應是明智之舉。

另外，報道引述有業內人士透露，與去年上半年相比，芯片廠商的漲價幅度大多在２０％至

６０％，而到了部分經銷商手裡，則同比猛增１０倍、２０倍，漲幅不可謂不驚人。兩相對比來

看，推動「搶天價芯片」的因素固然少不了「缺芯」，但更多是一些經銷商囤積居奇、漫天要價

的「炒芯」。

市場恐懼監管風波牽涉半導體行業，半導體股今日降溫，華虹（０１３４７）跌５﹒７％，

中芯（００９８１）挫近５％，晶門（０２８７８）跌４﹒５％，ＡＳＭ（００５２２）跌

０﹒５％，上海復旦（０１３８５）跌０﹒４％。





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