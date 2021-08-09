【聚焦數據】７月美元計出口增１９﹒３％進口增２８﹒１％遜預期

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》中國海關總署公布，以美元計，７月份內地
進出口總值５０８７﹒４億美元，同比增長２３﹒１％。其中，出口２８２６﹒６億美元，同比
增長１９﹒３％，遜於預期的增２０﹒８％；進口２２６０﹒８億美元，同比增長２８﹒１％，
亦遜於預期的同比增長３３％；貿易順差５６５﹒８億美元，同比減少６﹒３％，高於預期的
５１５﹒４億美元。
今年首７個月進出口總值３﹒３萬億美元，同比增長３５﹒１％。其中，出口１﹒８萬億美
元，同比增長３５﹒２％；進口１﹒５萬億美元，同比增長３４﹒９％；貿易順差３０６１﹒２
億美元，同比增加３６﹒５％。
＊７月以人幣計出口增８﹒１％，進口增１６﹒１％＊
以人民幣計，７月份，內地進出口總值３﹒２７萬億元，同比增長１１﹒５％。其中，出口
１﹒８２萬億元，同比增長８﹒１％；進口１﹒４５萬億元，同比增長１６﹒１％；貿易順差
３６２６﹒７億元，同比減少１５﹒３％。
今年前７個月，內地進出口總值２１﹒３４萬億元，同比增長２４﹒５％，比２０１９年同
期增長２２﹒３％。其中，出口１１﹒６６萬億元，同比增長２４﹒５％；進口９﹒６８萬億元
，同比增長２４﹒４％；貿易順差１﹒９８萬億元，同比增加２４﹒８％。
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