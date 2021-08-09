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即市新聞

09/08/2021 08:23

阿里巴巴陷性侵醜聞，張勇：辭退涉事男員工，兩高管引咎辭職

　　《經濟通通訊社９日專訊》正處於嚴監管下的阿里巴巴（０９９８８）又陷入性侵醜聞。一
名阿里女員工周六（７日）在網上控訴，其在濟南出差期間被惡意灌酒並遭到客戶張某猥褻，此
後其領導又偷辦酒店房卡，多次進入房間對其進行侵犯。該女員工此後報警，並向公司高管和相
關人員反應，但相關人員拖延處理及已讀不回，後來她又前往公司食堂發傳單維權，但卻遭到驅
趕。
　　此事件在網上迅速發酵，直到今日凌晨，阿里巴巴董事會主席兼ＣＥＯ張勇在阿里內網公布
「女員工被侵犯」的階段性內部調查結果和處理決定：同城零售事業群總裁李永和、同城零售事
業群ＨＲＧ（人事專員）徐昆引咎辭職；阿里巴巴首席人力資源官童文紅記過處分；涉嫌男員工
被辭退，永不錄用，其是否存在違法行為，警方正在調查取證。
　　張勇表示，事件對這位女員工造成了巨大的傷害，無論警方的調查結果如何，「我們會盡全
力關心和照顧好她。」
　　張勇在內部公告宣布，接下來阿里將繼續在三個方面反思和行動：一是開展對於包括性騷擾
在內的員工權益保護的培訓和調查，開通專門舉報通道。員工的舉報，將在確保隱私受到充分保
護的前提下，由專人跟進。二是對性騷擾零容忍，由外部專家和員工代表共同制定《反性騷擾行
動准則》。三是旗幟鮮明地反對醜陋的酒桌文化，不分性別，無論客戶或者主管提出這樣的要求
，員工都可以明確拒絕。（ｌｃ）

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