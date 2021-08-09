【重拳監管】微信「青少年模式」遭公益訴訟，騰訊：認真自檢自查

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》北京市海淀區人民檢察院對騰訊

（００７００）提出民事公益訴訟。檢察院指，騰訊旗下微信的「青少年模式」，未符《未成年

人保護法》相關規定，侵犯未成年人合法權益，涉及公共利益，並邀請打算提出民事公益訴訟的

機關和社會組織，在公告發出三十日內，書面向檢察院反饋有關情況。

微信對此迅速回應指，重視青少年健康成長，將積極承擔保護和引導青少年的社會責任，又

指將認真自檢自查「青少年模式」功能，虛心接受用戶建議，誠懇應對民事公益訴訟。



＊海淀檢察院未明確說明的違規情況＊



微信容許家長將帳號設置成「青少年模式」，關閉遊戲、購物等功能，將自己帳號給子女使

用，亦可以由家長設定登入密碼，代子女管理微信帳號，但有內地民眾就指，子女如有個人手機

，可在微信選擇忘記密碼的方法，以驗證碼通過後更改密碼，登入帳號後可關閉青少年模式。

微信「青少年模式」到底違反了哪些規定，是否就違規問題發起公益訴訟，以及何時起訴等

，海淀區人民檢察院都未在公告中有明確說明。微信早在２０２０年１０月就已經上線了「青少

年模式」，目前，青少年模式下的微信，搖一搖、看一看、遊戲、直播和附近、購物、微信豆等

功能則全部「不可訪問」，且不支持設置更改。微信支付服務頁的ＱＱ充值、微粒貸、理財通、

信用卡等功能都不可用。家長可設置視頻號不可訪問，或者允許訪問青少年內容。

