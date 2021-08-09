【重拳監管】ＶＩＰＫＩＤ停售境外課包、舊用戶不能續費境外課程

《經濟通通訊社９日專訊》中國實施減輕學生負擔的「雙減」政策，嚴禁聘請在境外的外籍

人員開展培訓活動，對線上英語機構帶來沉重打擊。騰訊（００７００）為股東的、在線少兒英

語教育頭部企業ＶＩＰＫＩＤ公布，８月７日起，不再售賣涉境外外教的新課包；８月９日起，

不再對舊用戶開放涉境外外教的課程續費。

ＶＩＰＫＩＤ稱，將根據「雙減」政策及相關部門要求積極進行調整，面向中國境外學員及

相關的國際業務不受影響。對已經報課的舊用戶，將保障合同正常履行，請繼續放心上課。此外

「ＶＩＰＫＩＤ成人課」「雙語非遺文化素養課」「中教口語課」和「境內外教課」都在內測收

尾階段。

作為外教一對一在線教育機構，ＶＩＰＫＩＤ已經擁有超過７萬名北美外教，以及８０萬多

名付費學員，遍布６３個國家和地區。



＊多家在線少兒英語培訓機構業務調整＊



多家在線少兒英語培訓機構亦根據雙減政策進行業務調整。鯨魚小班在公眾號上發表聲明稱

，將保障在讀學員課程的正常交付，保質保量地為用戶提供教學服務，並在此期間完成業務轉型

。目前，鯨魚小班已不再售賣境外外籍教師對境內青少兒學員進行教學的課程，原外教課程停止

售賣與續費。同時推出新的「境內外教直播課程」，主打國際學校綜合素質提升。

此外，字節跳動將關閉學前和Ｋ－１２教育培訓業務，並通知員工，在中國收緊監管後計劃

裁撤教培業務教師、銷售及廣告人員。

旗下在線英語品牌ＧＯＧＯＫＩＤ亦宣布，自８月５日起，將全面暫停直播課業務，取消後

續預約課時，並向各位家長退還截止８月２日２４：００的剩餘課時費用。（ｃｔ）

