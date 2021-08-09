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09/08/2021 09:21

【新冠肺炎】全國昨增９４宗本土確診，河南增４１宗江蘇３８宗

　　《經濟通通訊社９日專訊》國家衛健委公布，昨日（８日）全國報告新增確診１２５宗新型
冠狀病毒肺炎病例，其中９４宗本土病例，河南４１宗，江蘇３８宗，湖南１２宗，湖北３宗。
此外，新增無症狀感染３９宗，其中８宗為本土病例，河南４宗，湖北４宗。昨日無新增死亡或
疑似病例；新增治癒出院２９宗。
　　其中，河南省新增本土確診病例１宗（開封市１宗），無症狀感染者轉確診病例４０宗（鄭
州市４０宗）；新增本土無症狀感染者４宗（鄭州市４宗）；無新增疑似病例。７月３１日至今
，累計報告本土確診病例９０宗，本土無症狀感染者５１宗。
　　江蘇新增本土確診病例３８宗（均為揚州市報告），４宗為輕型，３３宗為普通型，１宗為
重型。以上病例均在定點醫院隔離治療。新增出院病例４宗（均為本土確診病例）。解除醫學觀
察的境外輸入無症狀感染者２宗。
　　另外，廣東省新增境外輸入確診病例８宗，廣州報告６宗，深圳報告２宗。新增境外輸入無
症狀感染者１２宗。
　　湖南省報告新增確診病例１２宗（張家界市１０宗，益陽市２宗），其中益陽市２宗為無症
狀感染者轉確診。
　　截至８月８日２４時，全國累計確診病例最新數字為９３８２６宗。累計死亡人數維持４６
３６人；現有確診病例１６０３宗，１宗疑似病例；累計治癒出院病例８７５８７宗。目前尚在
醫學觀察５３２名無症狀感染者，其中１３１人屬本地個案。
　　境外輸入累計確診病例７６７４宗，累計治癒出院病例６９５４宗。現有確診病例７２０宗
　，無疑似病例。
　　累計收到港澳台地區通報確診病例２７８５８宗。其中，香港１２０１３宗（１１７２５人
出院，２１２人死）；澳門６３宗（５４人出院）；台灣１５７８２宗（１３０６６人出院，
８０９死）。（ｃａ）

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