【外儲回升】中國７月末外儲回升至３﹒２４萬億美元，創逾５年高

《經濟通通訊社９日專訊》中國外儲規模站上５年來高位。國家外匯管理局公布，２０２１

年７月末，中國外匯儲備規模為３﹒２４萬億美元，較６月末上升２１９億美元，環比上升

０﹒６８％，規模創下２０１６年１月以來新高。

國家外匯管理局副局長王春英表示，７月，中國外匯市場供求基本平衡，市場預期保持平穩

。受新冠肺炎疫情反復、主要國家貨幣政策預期及宏觀經濟數據等因素影響，非美元貨幣小幅走

強，全球金融資產價格總體上漲。外匯儲備以美元為計價貨幣，非美元貨幣折算成美元後金額增

加，與資產價格變化等因素共同作用下，當月外匯儲備規模上升。

前瞻外儲變化趨勢，王春英稱，當前全球新冠肺炎疫情仍在持續演變，國際經濟金融形勢不

確定不穩定因素較多，但中國經濟持續穩定恢復、穩中向好，高質量發展取得新成效，將為外匯

儲備規模總體穩定提供支撐。



＊分析：未來中國外儲規模仍具穩定基礎＊



業內專家分析認為，７月份外匯儲備規模回升，主要是受到匯率折算、資產價格變化和真實

貿易需求等多方面因素影響，未來中國外匯儲備規模仍然具備穩定基礎。

英大證券研究所所長鄭後成分析稱，７月末中國外匯儲備上行的原因有三點：一是美元指數

７月份小幅下跌，推升非美資產美元價格；二是７月份主要發達經濟體１０年期國債收益率均下

行，其中居於主導地位的１０年期美債收益率當月下行０﹒２１個百分點；三是７月份中國貿易

順差為５６５﹒８億美元，為近６個月新高。

民生銀行首席研究員溫彬表示，預計真實貿易和跨境資本流動對７月份外匯儲備規模形成貢

獻。今年以來，全球經濟整體復甦，外需改善帶動中國出口保持較快增長。７月，美國、日本、

歐元區等主要經濟體制造業ＰＭＩ指數保持較高景氣，預示經濟持續復蘇對中國出口形成支撐。

而且，人民幣資產具有較大吸引力，證券投資呈現淨流入態勢，７月北向資金累計淨流入１０８

億元人民幣。（ｊｔ）

