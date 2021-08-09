【新冠肺炎】台灣新增４宗本土確診，指揮中心建議維持二級警戒

《經濟通通訊社９日專訊》台灣今日新增８宗新型肺炎確診個案，其中４宗本土病宗，及４
宗境外輸入個案。另外，新增４宗死亡個案。個案分布以台北市２宗為最多，新北市及高雄市各
１宗。
台灣下調疫情警戒級別已經兩星期。中央流行疫情指揮中心表示，台灣近一星期增加７４宗
本土確診個案，較對上一星期少三成，疫苗接種涵蓋率達到近３７％，但仍有零星感染源及群聚
事件，加上社區和交通人流有回升，認為有必要維持二級警戒。（ｊｔ）
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