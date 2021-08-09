【數據前瞻】機構料７月社融、人幣新增貸環比腰斬，Ｍ２增速稍擴

《經濟通通訊社９日專訊》人行最晚將於下周二（１７日）公布７月Ｍ２、新增貸及社融等

數據。據《路透》綜合近３０家機構的預估中值顯示，７月利率債發行仍舊偏慢，政府債券淨融

資額同比明顯下降，成為拖累社融的主要因素，預計社會融資規模增量約１﹒７萬億元人民幣（

人民幣．下同），環比減少逾五成（６月增３﹒６７萬億元），同比則幾乎持平。

７月信貸需求有所趨緩，但考慮到房產交易到房貸發放存在時間差，７月居民中長期貸款需

求仍旺盛，預計７月新增人民幣貸款１﹒２萬億元，較上月亦接近腰斬（６月為新增２﹒１２萬

億元），但同比上年同期依舊增加了逾兩成。機構又預計，７月Ｍ２同比增８﹒７％，略高於６

月的增８﹒６％。

社融方面，中金公司研報稱，７月信用債淨融資約２４００億元，與去年同期大體持平；但

是政府債券淨融資約１８００億元，相比去年同期的５，４５９億元明顯下降。在非標資產壓降

節奏大體平穩的背景下，政府債淨發行同比下降或成為拖累社融的主要因素。



＊房貸需求減弱，企業資本開支意願受壓＊



華創證券報告指出，７月百強房企單月銷售業績同比下降８﹒３％，同時財政發力再次低於

預期、項目審批緩慢，預計貸款需求有所減弱。平安證券報告稱，企業貸款方面，上游大宗商品

繼續漲價，而終端需求見頂回落，企業資本開支的意願受到壓制。７月票據利率超季節性下降，

一個月期的國股銀行轉貼現利率一度到了０﹒２％的歷史低位，或表明實體融資需求有所收縮，

尤其是中長期貸款需求，銀行通過票據來衝信貸規模。

２０２１年第八期中國固定收益市場展望調查顯示，原本風平浪靜的本土疫情形勢突然嚴峻

起來，令本已有所放緩的經濟基本面進一步承壓，寬鬆預期亦全面升溫。受訪機構除認為存款基

準利率還會保持穩定外，對存款準備金率和人行政策利率下調的預期均有所抬頭。（ｗｌ）

