《廣匯論勢－鄭廣復》歐元１﹒１７雙頂頸線支持力弱

《廣匯論勢》聯儲局內部對高通脹觀點依然存在分歧，令當局未能決定應在何時退市。明尼

阿波里斯（Ｍｉｎｎｅａｐｏｌｉｓ）聯邦儲備銀行行長卡什卡利（Ｎｅｅｌ Ｋａｓｈａｋａ

ｒｉ）表示，目前沒有很強的通脹數據反映通脹預期會上升。他指出，目前大部分出現明顯通脹

情況的只集中在個別行業，當經濟重納正軌，價格的上升將會被抵消。他又強調，目前仍有７０

０萬至９００萬美國人失業，美國仍處於水深火熱之中。顯然，卡什卡利反對提早退「收水」，

但明尼阿波里斯聯邦儲備銀行行長今屆沒有投票權，故卡什卡利的言論無礙今屆ＦＯＭＣ的決定

。

聖路易聯邦儲備銀行行長布拉德在上周三接受《華盛頓郵報》訪問時則認為，通脹情況較許

多人預期更持久。他指出，若然ＰＣＥ通脹率在今年全年為３﹒５％，則他預期明年將介乎２﹒

５至３％，之後幾年才逐步回落至聯儲局的２％目標。被問到有關聯儲局的１２００億美元資產

購買計劃，布拉德認為當局已無必要繼續購買當中的按揭抵押證券（ＭＢＳ），反而應該縮減購

買措施，並在明年首季結束前停止整個資產購買計劃。



＊聯儲局９月料公布退市時間表＊



上周五美國勞工部公布７月份就業數據，結果較市場預期強勁，除了非農業職位大幅增加９

４﹒３萬個之外，６月份新增就業職位亦由初值８５萬向上修訂至９３﹒８萬，而７月份失業率

更大幅下降０﹒５個百分點至５﹒４％，是去年４月以來最低。另外，平均時薪亦按年上升４％

，升幅大過預期的３﹒８％及前值３﹒７％，整體就業參予率亦微升０﹒１個百分點至６１﹒７

％。雖然目前美國整體就業人口仍較疫情前高位少６７０﹒２萬個，聯儲局副主席克拉里達仍祭

支持今年開始減少買債規模，以及在２０２３年開始加息。

聯儲局將於本月１８日公布７月份議息會議紀錄，而在９月２１及２２日將再次召開貨幣政

策會議，屆時亦會公布最新經濟預測。若然９月初公布的８月份就業數據保持強勁，相信市場將

會炒作聯儲局最快在９月份議息會後暗示快將啟動縮表程序。上周初聯儲局委員沃勒（Ｃｈｒｉ

ｓｔｏｐｈｅｒ Ｗａｌｌｅｒ）表示，若然未來兩個月的就業報告反映就業職位持續增加，他

會支持聯儲局在９月份宣布縮減債券購買規模。另外，本周三美國勞工部將會公布７月份消費者

物價指數（ＣＰＩ），預期按年升幅由５﹒４％微跌至５﹒３％，核心ＣＰＩ按年升幅亦僅由４

﹒５％降至４﹒３％，如此將為市場進一步提供了炒退市的藉口。



＊央行年會在即，做好風險管理＊



本月２６至２８日，全球央行行長將於Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ舉行年會，市場關注聯儲

局主席鮑威爾屆時會否就縮減資產購買規模及加息時間發放訊息。不論如何，結束買債措施及加

息是大方向，雖然ＣＯＶＩＤ １９疫情發展仍對經濟前景構成不確定性，但退市與否決定權在

聯儲局手上，投資者宜做好心理準備及風險管理。

就業數據強勁支持美元匯價走強，上周五美匯指數在數據公布後由９２﹒５８升至９２﹒８

４，整固後進一步高見，今早在亞洲市一度迫近９３，其後回穩於９２﹒８０水平。歐元兌美元

則由數據公布前夕的１﹒１８００急跌至１﹒１７８１後略為反彈，惟未能止跌，其後曾低見１

﹒１７５５，今早在亞洲市低見１﹒１７４３後才回穩。不過，在歐、美貨幣明顯呈現背馳的情

況下，歐元兌美元後市走勢悲觀，預期將會失守約１﹒１７００的日線圖雙頂頸線，量度下跌目

標約為１﹒１０５０。



＊９月轉角或導致１０月股災＊



本月的Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ央行年或許是最早的突破點，否則，９月９日歐洲央行議

息會議結果就很可能是歐元兌美元向下突破的時刻，若然聯儲局在９月２２日議息會後公布退市

時間表，歐元的跌勢將會更明顯。另外，德國將於９月２６及２７日舉行聯邦議會選舉，根據Ｐ

ＯＬＩＴＩＣＯ截至８月６日的民調顯示，執政基民盟（ＣＤＵ╱ＣＳＵ）仍以２７％支持度領

先於其他政黨，但明顯從今年２月份的３６％急速下跌，反而社會民主黨則由１６％逐步升至１

７％，莫說基民盟在大選後失去執政地位，即使連任亦可能成為小數執政聯盟，這仍可以是市場

拋售歐元的藉口。９月若真的成為今年金融市場的轉角時刻，夾雜住全球央行將逐步退市，我擔

心傳統上的１０月股災將再次發生！《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

