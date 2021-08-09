《股林淘金－林家亨》美股業績好，港股有回吐

《股林淘金》美國上周五（６日）公布的企業業績良好，道指和標普５００指數繼續闖出新

高，但科技股普遍有回吐，道指上升１４４點，納指下跌５９點。理想汽車在港的ＩＰＯ認購欠

理想，只獲輕微超額認購，其股價在美國ＡＤＲ下跌３﹒１９％，其他中概電車股亦有下跌，拖

累比亞迪ＡＤＲ股價下跌４﹒４元。港股在上周五ＡＤＲ收市價如下：騰訊（００７００）

４４９﹒０３元，比上周五港股跌４﹒５７元、港交所（００３８８）跌３﹒４４元、阿里巴巴

（０９９８８）跌２﹒４９元及京東（０９６１８）跌５﹒６７元。

美股道指期貨在今早（９日）８：３６分下跌８４點，預計今日港股開市時走弱，但跌幅溫

和。比亞迪在８月中之前將推出新款ｅ平台３﹒０海豚系列電車，消息應可令其股價提振，若今

日股價下跌時無需要沽售，可以持有直至股價升超過３００元或以上。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



＊筆者持有上述比亞迪、騰訊及阿里巴巴股份＊



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