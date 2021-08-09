【聚焦數據】內地７月ＰＰＩ同比漲幅擴至９％，高於預期

《經濟通通訊社９日專訊》國家統計局公布，２０２１年７月份，全國工業生產者出廠價格

（ＰＰＩ）同比上漲９％，漲幅較６月擴大０﹒２個百分點，亦高於市場預期的漲８﹒８％；７

月ＰＰＩ環比上漲０﹒５％。

７月，工業生產者購進價格同比上漲１３﹒１％，環比上漲０﹒９％。

１ ７月平均，工業生產者出廠價格比去年同期上漲５﹒７％，工業生產者購進價格上漲７

﹒９％。（ｗｌ）

