【聚焦數據】內地７月ＰＰＩ同比漲幅擴至９％，高於預期

《經濟通通訊社９日專訊》國家統計局公布，２０２１年７月份，全國工業生產者出廠價格
（ＰＰＩ）同比上漲９％，漲幅較６月擴大０﹒２個百分點，亦高於市場預期的漲８﹒８％；７
月ＰＰＩ環比上漲０﹒５％。
７月，工業生產者購進價格同比上漲１３﹒１％，環比上漲０﹒９％。
１ ７月平均，工業生產者出廠價格比去年同期上漲５﹒７％，工業生產者購進價格上漲７
﹒９％。（ｗｌ）
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