【數據解讀】統計局：７月核心ＣＰＩ漲１﹒３％，食品價格降幅縮

《經濟通通訊社９日專訊》國家統計局公布，７月，全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比上漲

１％，漲幅較６月回落０﹒１個百分點，仍高於市場預期的漲０﹒８％。對此，統計局城市司高

級統計師董莉娟解讀指，據測算，在７月１％的同比漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約０﹒５

個百分點，比上月回落０﹒３個百分點；新漲價影響約為０﹒５個百分點，比上月擴大０﹒２個

百分點。扣除食品和能源價格的核心ＣＰＩ同比上漲１﹒３％，漲幅比上月擴大０﹒４個百分點

。

７月份，各地區各部門統籌做好疫情防控、防汛救災和經濟社會發展工作，積極落實保供穩

價政策，市場供需總體平穩。



＊鮮菜價格環比轉漲，豬肉價格降幅大幅收窄＊



從環比看，ＣＰＩ由上月下降０﹒４％轉為上漲０﹒３％。其中，食品價格下降０﹒４％，

降幅比上月收窄１﹒８個百分點，影響ＣＰＩ下降約０﹒０６個百分點。

食品中，受部分地區台風、強降雨等極端天氣影響，鮮菜生產和儲運成本增加，價格由上月

下降２﹒３％轉為上漲１﹒３％；豬肉供給持續增加，價格繼續下降１﹒９％，但在儲備豬肉收

儲政策支持下，降幅比上月大幅收窄１１﹒７個百分點。

非食品價格由上月持平轉為上漲０﹒５％，影響ＣＰＩ上漲約０﹒３７個百分點。非食品中

，工業消費品價格上漲０﹒４％，漲幅擴大０﹒３個百分點，主要是汽柴油價格上漲較多，分別

上漲３﹒５％和３﹒８％；服務價格由上月下降０﹒１％轉為上漲０﹒６％，其中受暑期出遊影

響，飛機票、旅遊和賓館住宿價格分別上漲２４﹒３％、７﹒３％和３﹒８％。



＊機票價格同比漲５３﹒５％，汽、柴油價漲幅擴大＊



從同比看，ＣＰＩ上漲１﹒０％，漲幅比上月回落０﹒１個百分點。其中，食品價格下降３

﹒７％，降幅比上月擴大２﹒０個百分點，影響ＣＰＩ下降約０﹒６９個百分點。

食品中，豬肉價格下降４３﹒５％，降幅比上月擴大７﹒０個百分點；淡水魚價格上漲

３０﹒９％，漲幅回落２﹒６個百分點；雞蛋和食用植物油價格分別上漲１８﹒３％和

９﹒５％。

非食品價格上漲２﹒１％，漲幅比上月擴大０﹒４個百分點，影響ＣＰＩ上漲約１﹒７個百

分點。非食品中，工業消費品價格上漲２﹒８％，漲幅擴大０﹒３個百分點，其中飛機票、汽油

、柴油和液化石油氣價格分別上漲５３﹒５％、２５﹒４％、２８﹒２％和１３﹒５％，漲幅均

有擴大；服務價格上漲１﹒６％，漲幅擴大０﹒６個百分點，其中賓館住宿、旅遊和裝潢維修費

價格分別上漲８﹒１％、７﹒８％和３﹒９％。（ｗｌ）

