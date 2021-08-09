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09/08/2021 10:04

【數據解讀】統計局：７月核心ＣＰＩ漲１﹒３％，食品價格降幅縮

　　《經濟通通訊社９日專訊》國家統計局公布，７月，全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比上漲
１％，漲幅較６月回落０﹒１個百分點，仍高於市場預期的漲０﹒８％。對此，統計局城市司高
級統計師董莉娟解讀指，據測算，在７月１％的同比漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約０﹒５
個百分點，比上月回落０﹒３個百分點；新漲價影響約為０﹒５個百分點，比上月擴大０﹒２個
百分點。扣除食品和能源價格的核心ＣＰＩ同比上漲１﹒３％，漲幅比上月擴大０﹒４個百分點

　　７月份，各地區各部門統籌做好疫情防控、防汛救災和經濟社會發展工作，積極落實保供穩
價政策，市場供需總體平穩。

＊鮮菜價格環比轉漲，豬肉價格降幅大幅收窄＊

　　從環比看，ＣＰＩ由上月下降０﹒４％轉為上漲０﹒３％。其中，食品價格下降０﹒４％，
降幅比上月收窄１﹒８個百分點，影響ＣＰＩ下降約０﹒０６個百分點。
　　食品中，受部分地區台風、強降雨等極端天氣影響，鮮菜生產和儲運成本增加，價格由上月
下降２﹒３％轉為上漲１﹒３％；豬肉供給持續增加，價格繼續下降１﹒９％，但在儲備豬肉收
儲政策支持下，降幅比上月大幅收窄１１﹒７個百分點。
　　非食品價格由上月持平轉為上漲０﹒５％，影響ＣＰＩ上漲約０﹒３７個百分點。非食品中
，工業消費品價格上漲０﹒４％，漲幅擴大０﹒３個百分點，主要是汽柴油價格上漲較多，分別
上漲３﹒５％和３﹒８％；服務價格由上月下降０﹒１％轉為上漲０﹒６％，其中受暑期出遊影
響，飛機票、旅遊和賓館住宿價格分別上漲２４﹒３％、７﹒３％和３﹒８％。

＊機票價格同比漲５３﹒５％，汽、柴油價漲幅擴大＊

　　從同比看，ＣＰＩ上漲１﹒０％，漲幅比上月回落０﹒１個百分點。其中，食品價格下降３
﹒７％，降幅比上月擴大２﹒０個百分點，影響ＣＰＩ下降約０﹒６９個百分點。
　　食品中，豬肉價格下降４３﹒５％，降幅比上月擴大７﹒０個百分點；淡水魚價格上漲
３０﹒９％，漲幅回落２﹒６個百分點；雞蛋和食用植物油價格分別上漲１８﹒３％和
９﹒５％。
　　非食品價格上漲２﹒１％，漲幅比上月擴大０﹒４個百分點，影響ＣＰＩ上漲約１﹒７個百
分點。非食品中，工業消費品價格上漲２﹒８％，漲幅擴大０﹒３個百分點，其中飛機票、汽油
、柴油和液化石油氣價格分別上漲５３﹒５％、２５﹒４％、２８﹒２％和１３﹒５％，漲幅均
有擴大；服務價格上漲１﹒６％，漲幅擴大０﹒６個百分點，其中賓館住宿、旅遊和裝潢維修費
價格分別上漲８﹒１％、７﹒８％和３﹒９％。（ｗｌ）

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